مظاهرات إسرائيلية مناهضة للحكومة في تل أبيب وبلدات عديدة

يتظاهر إسرائيليون في عدة مواقع في أنحاء البلد ضدّ حكومة نتنياهو، ويرفع المتظاهرون طلبات إنشاء لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر، سعيًا إلى محاسبة المسؤولين الإسرائيليّين عن تداعيات الفشل الأمني، ورفض حروب نتنياهو "الأبدية".

نُظمت مظاهرات مناهضة للحكومة في أنحاء البلاد، أكبرهنّ في ساحة "هبيما" في تل أبيب، وذلك للمطالبة بإنشاء لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ودعا ائتلاف يضمّ عشرات منظمات المجتمع المدني، وحقوق الإنسان، وأخرى تنشط ضد الحكومة إلى التظاهر في أنحاء مختلفة من البلاد، وذلك مطالبة بإنشاء لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر.

وتظاهر المئات في عدد من المناطق في أنحاء البلاد، أبرزها تل أبيب، والقدس، وحيفا. وتخلّل المظاهرات تفرقة الشرطة بالقوة لأعداد من المتظاهرين بدعوى الإخلال بالنظام.

وبدأ المتظاهرون في تل أبيب عند السادسة والنصف مساءً بالسير من ساحة "رابين" نحو ساحة "هبيما"، وعند السابعة والنصف اتّخذوا المكان موقعًا للتجمهر والتظاهر بحضور قوات معزّزة من الشرطة، بعدما شهدت الأسابيع الأخيرة صدامات بين الشرطة والمتظاهرين.

وأُقيمت المظاهرة في القدس في ميدان باريس، بالقرب من مقرّ إقامة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو. فيما أُقيمت المظاهرة في حيفا في مركز "حوريف"، فضلًا عن إقامة مظاهرات ووقفات احتجاجية عند عدد من التقاطعات والجسور في أنحاء البلاد، من بينها كفار سابا (تقاطع فيتسمان-سوكولوف)، وهرتسليا (بوابة المدينة - شعار هعير)، ورحوفوت، وكريات طبعون.

وشملت طلبات المتظاهرين إنشاء لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر، ورفض "الحرب الأبدية"، إذ يتّهمون نتنياهو باختلاق الحروب لأسباب سياسية لا أمنية.