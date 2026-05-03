نتنياهو: "تقدم في مشروع خاص لمواجهة تهديد المسيّرات ونعزز قدراتنا العسكرية"

نتنياهو يتحدث عن جاهزية سلاح الجو لاستئناف الحرب على إيران، بالتوازي مع خطة بعشرات مليارات الشواكل لتعزيز الإنتاج العسكري المحلي. ويشير إلى "مشروع خاص" لمواجهة "التهديد" الذي تشكله مسيرات حزب الله.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن إسرائيل تمضي في تعزيز قدراتها العسكرية، مشيرًا إلى أن سلاح الجو "قادر على الوصول إلى أي مكان في سماء إيران"، على حد تعبيره.

وجاءت تصريحات نتنياهو عقب المصادقة على شراء سربين جديدين من الطائرات المقاتلة، من طرازي F-35 وF-15IA، حيث اعتبر أن هذه الخطوة "تعزز التفوق الجوي الإسرائيلي"، مضيفًا أن إسرائيل "أقوى من أي وقت مضى، ويجب أن تبقى دائمًا أقوى بكثير من أعدائها".

وفي كلمة له خلال جلسة الحكومة، قال نتنياهو إن الطائرات الجديدة "تدعم ما وصفه بالتفوق الجوي"، مشيرًا إلى أن هذا التفوق في الحرب على إيران في حزيران/ يونيو الماضي وكذلك في الحرب الأخيرة، مضيفًا: "لدينا طائرات متقدمة ولدينا طيارون متقدمون".

كما أعلن عن توجيهاته بالاستثمار في تطوير قدرات إنتاج محلية للأسلحة، موضحًا أن الحكومة تعتزم تخصيص نحو 350 مليار شيكل لميزانية الأمن خلال العقد المقبل، بهدف "إنتاج الذخائر داخل إسرائيل وتقليل الاعتماد على الخارج".

وأضاف أن هذه الخطة تشمل أيضًا تطوير "وسائل طيران متقدمة محلية الصنع"، قال إنها "ستغيّر صورة المعركة"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وفي ما يتعلق بتهديد طائرات حزب الله المسيّرة، قال نتنياهو إنه أصدر قبل أسابيع تعليمات بإقامة "مشروع خاص لمواجهة هذا التهديد"، مشيرًا إلى أنه سيُعرض عليه "تقرير مرحلي حول التقدم في هذا المجال"، مضيفًا أن الأمر "سيستغرق وقتًا، لكن العمل جارٍ عليه".

وتأتي هذه التصريحات في سياق الاستعدادات لاحتمال استئناف الحرب على إيران، وفي ظل استمرار العمليات في قطاع غزة والجبهة مع لبنان، حيث يشكل تهديد المسيّرات أحد أبرز التحديات التي تواجهها إسرائيل.