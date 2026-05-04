اتهام 4 شبان من النقب وفلسطيني من الضفة بتهريب أسلحة من الأردن بواسطة مسيّرات

اتهم 4 شبان من النقب وفلسطيني من سكان يطا بتهريب وسائل قتالية من الأردن إلى إسرائيل والضفة الغربية المحتلة بواسطة طائرات مسيّرة.

قدمت النيابة العامة في لواء الجنوب، لائحة اتهام خطيرة ضد 4 شبان من منطقة النقب وفلسطيني من سكان يطا جنوب الخليل، على خلفية تهريب وسائل قتالية من الأردن إلى إسرائيل والضفة الغربية المحتلة.

وجاء في بيان مشترك للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة، أنه قبل عدة أشهر رصدت قوات الجش طائرة مسيّرة تسللت من الأراضي الأردنية إلى البلاد، قبل أن يتم اعتراضها بينما كانت تحمل عدة مسدسات.

وخلال الأشهر الأخيرة جرى اعتقال 4 مواطنين من سكان النقب، بالإضافة إلى فلسطيني من سكان الضفة، للاشتباه بتورطهم في شبكة تهريب وسائل قتالية، وقد جرى اعتقال اثنين منهم أثناء محاولة تهريب وعثر بحوزتهما على 10 مسدسات من طراز "غلوك 17"، و10 أمشاط ذخيرة مطابقة.

ويستدل من التحقيقات التي أجراها الشاباك والشرطة، أن المعتقلين ضالعين في عدة عمليات تهريب عبر الحدود الأردنية باستخدام طائرات مسيّرة، إذ قاموا بتهريب نحو 44 مسدسا إلى البلاد، ونحو 120 كغم من مادة الحشيش إلى داخل الأردن.

كما أظهرت التحقيقات، أن جزءا من الأسلحة التي تم تهريبها، بما في ذلك بنادق من نوع (M-16) وذخيرة، جرى بيعها لجهة من الضفة، ومن هناك جرى توزيعها داخل المنطقة.