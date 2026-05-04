"عدالة": تهديدات بالقتل والسجن المطول بحق ناشطي "أسطول الصمود" واستمرار إضرابهما عن الطعام

تحدث مركز "عدالة" عن تعرض ناشطي "أسطول الصمود العالمي" المختطفين لسوء معاملة وتعذيب نفسي بعد زيارة محاميته لمركز توقيف "شيكمة"، مشيرا إلى أنهما دخلا إضرابهما عن الطعام لليوم السادس على التوالي وكرر مطالبته بالإفراج الفوري عنهما.

الناشط المختطف سيف أبو كشك أُثناء اقتياده بالمحكمة قبيل تمديد اعتقاله، الأحد

قال مركز "عدالة" الحقوقي، الإثنين، بعد زيارة قامت بها محاميته هديل أبو صالح لمركز توقيف "شيكمة"، إن ناشطي "أسطول الصمود العالمي" تياغو أفيلا وسيف أبو كشك، يتعرضان لسوء معاملة وتعذيب نفسي خلال احتجازهما.

وقد دخل الناشطان يومهما السادس في إضراب عن الطعام (مع الاكتفاء بشرب المياه)، احتجاجا على اختطافهما غير القانوني من المياه الدولي أثناء مشاركتهما في مهمة إنسانية تهدف إلى كسر الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة.

وأفاد تياغو أفيلا، بأنه تعرض لتحقيقات متكررة استمرت كل واحدة منها حتى 8 ساعات، حيث وجه له المحققون تهديدات صريحة مفادها بأنه إما أن "يقتل" أو "يقضي 100 عام في السجن". ويحتجز الناشطات في عزل تام، فيما تبقى زنازينهما تحت إضاءة قوية ومستمرة على مدار 24 ساعة، وهي ممارسة معروفة لدى مصلحة السجون الإسرائيلية تستخدم لإحداث حرمان من النوم واضطراب في الحواس. كما أفاد تياغو بأنه يحتجز في منشأة درجات الحرارة فيها شديدة الانخفاض؛ بحسب ما جاء في بيان "عدالة".

وذكر "عدالة"، علاوة على ذلك يفرض على الناشطين تعصيب الأعين في كل مرة ينقلان فيها خارج الزنزانة، بما في ذلك أثناء الفحوصات الطبية. ويؤكد المركز الحقوقي أن تعصيب أعين مريض خلال فحص طبي يشكل انتهاكا فادحا لقواعد أخلاقيات المهنة الطبية.

وأشار إلى أن جزءا كبيرا من التحقيق تمحور حول "أسطول الصمود العالمي"، الأمر الذي يؤكد أن الاعتقال يهدف إلى تجريم العمل الإنساني والتضامن مع المدنيين في غزة.

ويكرر "عدالة" المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهما، ووضع حد لهذه الإجراءات غير القانونية. كما ينتظر محاموه معرفة ما إذا كانت الدولة ستتقدم بطلب لتمديد اعتقالهما يوم غد؛ وفقا لما جاء في بيانه.