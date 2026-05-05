تصعيد متواصل جنوب لبنان وسط خروقات للهدنة وغارات مكثفة

يتواصل التصعيد في جنوب لبنان رغم سريان الهدنة، مع تسجيل إصابات في صفوف الجيش اللبناني وتكثيف الغارات الإسرائيلية التي طالت مناطق مأهولة وبنى صحية، بالتوازي مع ردود ميدانية من حزب الله.

أصيب ضابط وجندي في الجيش اللبناني بجروح طفيفة جراء استهداف إسرائيلي لآليتهما في بلدة كفرا بقضاء بنت جبيل، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الممدد حتى 17 أيار/مايو. وأوضح الجيش أن الاستهداف وقع أثناء تنقلهما بين مراكزهما.

في موازاة ذلك، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية خلال الساعات الـ24 الماضية إلى 17 شهيدا، ما يرفع إجمالي القتلى منذ 2 آذار/مارس إلى 2696، إضافة إلى 8264 جريحا.

كما أشارت إلى تصاعد استهداف القطاع الصحي، مع تسجيل 132 اعتداء طالت فرق الإسعاف والإنقاذ، أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى وتدمير مراكز وسيارات إسعاف ومستشفيات.

ميدانيا، واصل الطيران الإسرائيلي غاراته على مناطق واسعة في جنوب لبنان، مستهدفا أكثر من 20 موقعا، بينها بلدات طُلب من سكانها إخلاؤها مسبقا، فيما وجه الجيش الإسرائيلي إنذارات لسكان ست قرى بمغادرة منازلهم تمهيدا لضربات جديدة.

في المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ 11 عملية استهدفت تجمعات وآليات إسرائيلية، مؤكدا أن عملياته تأتي ردا على خروقات إسرائيل للهدنة والدفاع عن الأراضي اللبنانية.

سياسيا، شدد الرئيس اللبناني جوزاف عون على أهمية المسار التفاوضي الجاري برعاية أميركية، معتبرا أنه فرصة يجب استثمارها، ومؤكدا عدم التراجع عنه رغم التصعيد.

كما أشار إلى أن أي بحث في لقاءات سياسية مع الجانب الإسرائيلي يبقى مرهونا بوقف الاعتداءات والتوصل إلى اتفاق أمني يضمن انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وإعادة الأسرى.