زامير: نتابع ما يجري بالخليج الفارسي بتأهب وجاهزية عالية... بار: الجيش أخفق في 7 أكتوبر

أشار زامير إلى أن الجيش الإسرائيلي يتابع ما يجري في الخليج الفارسي بتأهب وجاهزية عالية، وتحدث عن استعداده للرد على أي محاولة للمساس بإسرائيل؛ فيما تحدث قائد سلاح الجو المنتهية ولايته عن إخفاق الجيش في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، خلال مراسم تبادل قيادة سلاح الجو مساء الثلاثاء، إن الجيش بكافة تشكيلاته يحافظ على مستوى عال من الجاهزية، مضيفا "نحن نتابع بتأهب ما يجري في الخليج الفارسي، ومستعدون للرد بقوة على أي محاولة للمساس بإسرائيل".

وأضاف أن "قواتنا تنتشر في جميع الجبهات، تقاتل وتكون في حالة جاهزية فورية لمواجهة أي سيناريو، سواء إن كان قريبا أو بعيدا".

وتحدث زامير عن المصادقة هذا الأسبوع على صفقة شراء سربين إضافيين من الطائرات المقاتلة، وقال إن هذه الصفقة تضاف إلى "عملية تعزيز غير مسبوقة بسرب مقاتل إضافي، وإلى الوصول المتوقع لمروحيات وطائرات مسيّرة وطائرات تزود بالوقود".

فيما قال قائد سلاح الجو المنتهية ولايته تومر بار، إن الجيش أخفق في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 الذي أعقبه اندلاع حرب الإبادة في غزة إثر هجوم حركة حماس.

واعتبر بار، أن "السابع من أكتوبر كان أكبر كارثة منذ المحرقة. لم نكن هناك من أجل المواطنين، وقد حدث ذلك خلال ولايتي"، مشيرا إلى أن "الجيش بأكمله أخفق في ذلك الصباح. فقد فوجئ سلاح الجو وجميعنا في السابع من أكتوبر".

ودعا إلى لجنة تحقيق رسمية وخارجية بشأن أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حيث قال "لن تتضح الصورة إلا بعد عمل لجنة تحقيق خارجية وموضوعية"، وعدّ أنها "ضرورية للجيش ولكل أجهزة الأمن والعائلات وللثقة بين المواطن والجيش والدولة التي كان من المفترض أن تحميه".

وتطرق إلى الهجمات المشتركة مع الولايات المتحدة في الحرب على إيران، قائلا "سنحافظ على هذه القدرة، لكننا أيضا لن نتنازل عن قدرتنا على العمل بشكل مستقل. وحتى في هذه اللحظات نحن في حالة تأهب واستعداد لأي تطور دفاعيا وهجوميا".

وقال إنه يسلم "سلاح الجو بشكل قوي جدا ومتماسك، ويتمتع بجاهزية أعلى من أي وقت مضى، وفي حالة تأهب لأي تطور".