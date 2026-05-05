منذ وقف النار: 70 مسيّرة لحزب الله استهدفت الجيش الإسرائيلي 11 منها أوقعت قتلى ومصابين

لفتت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى إطلاق 70 مسيّرة مفخخة لحزب الله منذ بدء التهدئة، أسفرت 11 منها عن مقتل 5 جنود وإصابة 33 آخرين. في المقابل، شنت إسرائيل 500 غارة جوية، زاعمة قتل 200 عنصر من الحزب بالجنوب.

آليات عسكرية إسرائيلية تلتهم النيران بعضها، جرّاء ضربة من مسيّرة لحزب الله (Getty Images)

استهدفت 70 طائرة مسيّرة مفخّخة تابعة لحزب الله، الجيش الإسرائيلي، منذ وقف إطلاق النار في لبنان، والذي تخرقه إسرائيل يوميا، فيما أوقعت 11 منها قتلى ومصابين بين قوات الاحتلال.

جاء ذلك بحسب ما أوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن "المعطيات التي تقف وراء الهدنة مع حزب الله، تثبت أنه لا وجود لوقف إطلاق نار في لبنان".

وبحسب تقرير إذاعة الجيش فإنه، منذ دخول اتفاق وقف النار، حيّز التنفيذ، قبل نحو أسبوعين ونصف، أُطلقت نحو 70 طائرة مسيّرة مفخّخة على قوات الجيش الإسرائيلي، أسفرت 11 منها عن مقتل وإصابة عناصر بجيش الاحتلال.

وأضاف أن "اثنتان منها اخترقتا الأراضي الإسرائيلية، وأصابتا مقاتلين داخلها".

وقُتل 5 جنود من الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن، وأُصيب 33 آخرون من الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن منذ وقف إطلاق النار.

وأشار التقرير إلى أن 3 من القتلى، قضوا بضربات طائرات مسيّرة مفخخة، و2 جرّاء عبوات ناسفة.

كما نتجت31 من الإصابات عن طائرات مسيّرة مفخخة، واثنتان خلال اشتباكات مع عناصر حزب الله.

وخلال وقف إطلاق النار، أطلق حزب الله عشرات القذائف الصاروخية على قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، اخترق بعضها أجواء إسرائيل.

وزعم التقرير، قتل نحو 200 عنصر من حزب الله بنيران قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، جوّا وبرّا.

وشنّ سلاح الجو الإسرائيلي، هجمات على نحو 500 هدف منذ وقف إطلاق النار، جميعها في جنوب لبنان، باستثناء هدف واحد في منطقة البقاع، شرقي لبنان.

ولم تشهد بيروت أي هجمات لمدة شهر تقريبا، ولم يشهد البقاع أي هجمات تقريبا، وفق التقرير.