"عدالة" يستأنف ضد تمديد اعتقال الناشطين من "أسطول الصمود" والمحكمة تنظر فيه الأربعاء

استأنف مركز "عدالة" ضد قرار تمديد اعتقال الناشطين المختطفين من "أسطول الصمود" تياغو أفيلا وسيف أبو كشك، وقد حددت المحكمة المركزية ببئر السبع جلسة ظهر الأربعاء للنظر في الاستئناف.

قدم مركز "عدالة" الحقوقي، الثلاثاء، استئنافا إلى المحكمة المركزية ضد قرار محكمة الصلح في عسقلان، الصادر في وقت سابق، والذي بتمديد اعتقال الناشطين تياغو أفيلا وسيف أبو كشك لمدة 6 أيام إضافية، حتى يوم الأحد 10 أيار/ مايو.

وفي أعقاب ذلك، حددت المحكمة المركزية في بئر السبع يوم غد الأربعاء، موعد جلسة النظر في الاستئناف عند الساعة 12:30 ظهرا.

وجاء في الاستئناف، أن "اعتقال الناشطين يفتقر إلى أي أساس قانوني، إذ تم اختطافهما من المياه الدولية وعلى بُعد يزيد عن 1000 كيلومتر من قطاع غزة، قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية، وهما ليسا مواطنين إسرائيليين، ما ينفي أي إمكانية لتطبيق القانون الداخلي الإسرائيلي عليهما".

كما شدد الاستئناف على أن "الشبهات المنسوبة إليهما، ومنها مساعدة العدو في زمن الحرب، والتواصل مع عميل أجنبي، والانتماء إلى منظمة ’إرهابية’ وتقديم خدمات لها، ونقل ممتلكات لصالحها، لا تستند إلى أي أساس قانوني، ولم تقدّم النيابة أي أدلة تدعمها، كما لا توجد أي صلة بينها وبين نشاط إنساني مدني عبر أسطول إغاثي". ويؤكد الاستئناف كذلك غياب أي أساس لقيام اشتباه معقول، وعدم وجود خشية من عرقلة التحقيق، الأمر الذي يجعل استمرار احتجازهما تعسفيًا وغير قانوني.

وأشار مركز عدالة إلى أنه لم تُقدم حتى الآن أي لوائح اتهام رسمية بحق الناشطين، وأن اعتقالهما يتم في هذه المرحلة لأغراض التحقيق المستمر فقط.

خلال الجلسة، الثلاثاء، قالت محاميتا مركز "عدالة"، هديل أبو صالح ولبنى توما، إن الادعاءات الموجهة ضد الناشطين تفتقر إلى أي أساس، ولا توجد مبررات قانونية لمواصلة احتجازهما.

ورغم ذلك، وافقت المحكمة على طلب النيابة العامة بتمديد الاعتقال كاملًا لمدة ستة أيام، مستندة جزئيًا إلى مواد سرية لم يُتح للناشطين أو لمحاميهم الاطلاع عليها، ودون فرض أي قيود أو ضوابط قضائية على فترة التحقيق.

في موازاة ذلك، لا يزال الناشطان محتجزان في عزل تام، ويتعرضان لإضاءة قوية على مدار الساعة داخل الزنازين، وتعصب أعينهما في كل مرة يتم نقلهما، بما في ذلك أثناء الفحوصات الطبية. كما يواصل كلاهما إضرابهما عن الطعام، مكتفيين بشرب الماء منذ ساعات فجر يوم الخميس 30 نيسان/ أبريل، احتجاجًا على اختطافهما والمعاملة اللاإنسانية التي يتعرضان لها.

ويطالب مركز "عدالة" بإبطال قرار تمديد الاعتقال والإفراج الفوري عنهما؛ بحسب ما جاء في بيان له مساء الثلاثاء.