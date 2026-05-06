زامير في جنوب لبنان: لا قيود على استخدام القوة ونحن بحالة تأهب للعودة إلى معركة واسعة

قال زامير للضباط وقوات الجيش خلال تقييم الأوضاع في جنوب لبنان، إنه "لا قيود لاستخدام القوة"، مشيرا إلى أنه "نحن في حالة تأهب عالية للعودة إلى معركة واسعة وقوية تتيح تعميق إنجازاتنا".

أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، الأربعاء، تقييما للأوضاع خلال جولة في مدينة الخيام جنوبي لبنان برفقة قائد المنطقة الشمالية وعدد من قادة الفرق والكتائب والألوية من القوات النظامية والاحتياط، مع استمرار الهجمات والغارات رغم الهدنة الهشة.

وقال إن "قوات الجيش في القيادة الشمالية تواصل العمل من أجل تحقيق مهمة الدفاع على البلدات، وإزالة جميع أنواع التهديدات، وتعميق الضربات ضد حزب الله".

وذكر خلال لقائه الضباط والجنود مع استمرار العمليات البرية والهجمات في الأراضي اللبنانية، إن "مهمتكم هي إزالة كل تهديد عن بلداتنا وقواتنا، وكل قدرات الجيش تحت تصرفكم، ولا توجد أي قيود على استخدام القوة من أجل تحقيق ذلك. واصلوا المهمة في رصد العدو في الميدان والقضاء عليه".

وادعى زامير أن قوات الجيش قتلت منذ بدء الحرب في 2 آذار/ مارس الماضي، قتلت أكثر من ألفي عنصر لحزب الله، وقال "سنستغل كل فرصة لتعميق الضربات ضد حزب الله وإضعافه بشكل مستمر".

وتابع "لدينا فرصة تاريخية لتغيير الواقع الإقليمي في هذه المعركة متعددة الجبهات"، مشيرا إلى أن التعاون والتنسيق مع الجيش الأميركي مستمرين، و"نحن نتابع الوضع ولدينا في إيران أهداف إضافية جاهزة للهجوم. نحن في حالة تأهب عالية للعودة إلى معركة واسعة وقوية تتيح تعميق إنجازاتنا وإضعاف النظام الإيراني أكثر".

وقال زامير "قمنا بجولة في نفق تابع لحزب الله بعمق نحو 25 مترا تحت متجر لملابس الأطفال، هذا دليل إضافي على أن حزب الله يستخدم المناطق المدنية لتنفيذ عمليات تحت غطاء السكان".