غارات إسرائيلية وعمليات لحزب الله في جنوب لبنان

يشهد جنوب لبنان تصعيدا ميدانيا متواصلا مع تكثيف الغارات الإسرائيلية على عدد من البلدات والقرى الحدودية، في ظل استمرار تبادل العمليات العسكرية مع حزب الله، الذي أعلن تنفيذ هجمات ضد مواقع وتجمعات إسرائيلية ردًا على التطورات.

يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف مناطق في جنوب لبنان، في ظل استمرار إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار، بالتزامن مع إعلان حزب الله تنفيذ 18 عملية ضد مواقع وآليات إسرائيلية في عدد من البلدات جنوب لبنان خلال الساعات الماضية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأقر الجيش الإسرائيلي بقصف نحو 500 منطقة داخل لبنان منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 17 نيسان/أبريل الماضي، مشيرا إلى مقتل خمسة عسكريين وإصابة 33 آخرين نتيجة الردود التي يشنها “حزب الله” على تلك الخروقات.

وتتواصل، لليوم الـ21 على التوالي، الانتهاكات الإسرائيلية للاتفاق، الذي أُعلن برعاية أميركية في 15 نيسان/أبريل الماضي، قبل أن يمدد العمل به حتى 17 أيار/مايو الجاري.

ميدانيا، أفادت الوكالة اللبنانية باستشهاد مواطن جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة عدشيت في قضاء النبطية فجر الأربعاء، فيما سجلت إصابات خطيرة في غارتين على بلدة دير كيفا في قضاء بنت جبيل.

كما شن الطيران الحربي غارات على مناطق متفرقة بينها جبل الهمداني وبلدتا كفرا وجبشيت، إضافة إلى قصف مدفعي طال المنصوري ومجدل زون.

وفي سياق متصل، فجرت القوات الإسرائيلية عددا من المنازل في بلدتي البياضة وعيناثا جنوبي لبنان، ما تسبب في مزيد من الأضرار في المناطق الحدودية.

من جهته، أعلن حزب الله تنفيذ 18 عملية خلال 24 ساعة استهدفت تجمعات وآليات إسرائيلية في الجنوب، مؤكدا أنها تأتي ردا على الاعتداءات المستمرة وخروقات وقف إطلاق النار.

وفي السياق الإنساني، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة الشهداء جراء الغارات خلال الساعات الـ24 الماضية إلى 17 شهيدا، ليرتفع العدد الإجمالي منذ 2 آذار/مارس الماضي إلى 2702 شهيد و8311 جريحا.

كما أشارت الوزارة إلى تصاعد الاعتداءات على القطاع الصحي، مع تسجيل 132 استهدافا لفرق الإسعاف والإنقاذ، ما أسفر عن سقوط ضحايا وتدمير مراكز طبية ومركبات إسعاف ومستشفيات.