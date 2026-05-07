استطلاع: تعادل بين الليكود وتحالف بينيت - لبيد... ماذا لو اتّحد آيزنكوت وليبرمان؟

أظهر استطلاع تعادل حزب "الليكود" بقيادة بنيامين نتنياهو مع تحالف "بياحد" بـ25 مقعدا لكل منهما، بينما يتفوق نتنياهو بملاءمة رئاسة الحكومة، في حين تتفوّق المعارضة بـ60 مقعدا، حال تحالف غادي آيزنكوت وليبرمان.

أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، الخميس، تعادُل حزب الليكود الذي يقوده رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مع التحالُف الذي يجمع رئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينيت، ورئيس المعارضة يائير لبيد، حال أُجريت الانتخابات اليوم.

وبحسب نتائج الاستطلاع الذي نشرت نتائجه القناة الإسرائيلية 12، فإنه لو أُجريت انتخابات الكنيست اليوم، لتعادل الليكود مع "بِياحد"، تحالف بينيت ولبيد، إذ سيحصل كل منهما على 25 مقعدًا.

ويمثّل هذا انخفاضًا في عدد مقاعد تحالف لبيد وبينيت، مقارنةً باستطلاع الرأي الذي أجرته القناة، الأسبوع الماضي.

وجاءت نتائج الاستطلاع في ما يتعلّق بتوزيع المقاعد على النحو الآتي:

الليكود: 25 مقعدا.

"بِياحد" (تحالف بينيت ولبيد): 25 مقعدا.

"يَشار": 14 مقعدا.

"الديمقراطيون" (تحالف العمل وميرتس): 11 مقعدا.

"شاس": 9 مقاعد.

"عوتسما يهوديت": 9 مقاعد.

"يسرائيل بيتينو": 9 مقاعد.

"يهدوت هتوراه": 8 مقاعد.

تحالف الجبهة والعربية للتغيير: 5 مقاعد.

القائمة الموحدة: 5 مقاعد.

ولا يتجاوز كل من "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتس، و"كاحول لافان" الذي يترأسه بيني غانتس، وحزب بقيادة يوعاز هندل الذي يستند إلى قاعدة من جنود الاحتياط؛ نسبة الحسم.

تحالف بين غادي آيزنكوت وليبرمان

ويُظهر الاستطلاع أنه في حال خاض حزبا "يشار" بقيادة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، غادي آيزنكوت، و"يسرائيل بيتينو" بقيادة ليبرمان، النتخابات في قائمة واحدة، فسيصبحان الحزب الأكبر بـ25 مقعدًا.

وفي المقابل، سينخفض ​​عدد مقاعد حزب الليكود إلى 24 مقعدًا، وكذلك "بِياحد".

فيما تظلّ باقي الأحزاب عند عدد المقاعد نفسه، وفق الاستطلاع، من دون تغيير.

وبذلك، كانت المعارضة ستفوز بـ60 مقعدًا، من دون الأحزاب العربية، بينما كان الائتلاف سيفوز بـ50 مقعدًا.

رئاسة الحكومة

وسُئل المشاركون في الاستطلاع عن الأنسب الأنسب لتولّي منصب رئيس الحكومة، ليتفوّق نتنياهو على منافسيه.

وفي مقارنة بين نتنياهو وبينيت، حصل نتنياهو على تأييد 39% من المشاركين، مقابل 36% لبينيت.

وفي مقارنة بين نتنياهو وآيزنكوت، حصل نتنياهو كذلك على 39%، فيما حصل آيزنكوت على 36%.

وفي مقارنة بين نتنياهو وليبرمان، أيّد 39% من المشاركين نتنياهو، فيما رأى 24% فقط، أن ليبرمان هو الأنسب.