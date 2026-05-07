شهداء وجرحى في لبنان وإصابة جنود إسرائيليين بهجمات مسيرات

شهد الجنوب اللبناني تصعيدا عسكريا متواصلا مع تكثيف الغارات الإسرائيلية التي طالت مركبات وبلدات عدة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، في حين أعلن حزب الله تنفيذ هجمات بمسيّرات وصواريخ استهدفت مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي أوقعت إصابات بصفوف الجنود.

وفي تطورات ميدانية، استهدف الطيران الإسرائيلي، الخميس، مركبة من نوع "بيك أب" على طريق حبوش قرب مبنى النافعة في جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط شهيدين، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء اللبنانية.

كما شن الطيران الحربي غارة على بلدة المجادل، بالتزامن مع قصف مدفعي طال بلدات صريفا وفرون والغندورية وقلاويه وبرج قلاوي في المنطقة نفسها.

وفي سياق متصل، أدت غارة إسرائيلية استهدفت بلدة جويا ليلا إلى إصابة أحد الأشخاص، حيث عملت فرق الدفاع المدني اللبناني على نقله إلى أحد مستشفيات مدينة صور لتلقي العلاج.

من جهته، أعلن حزب الله استهداف آليات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي أثناء تحركها من شرق بلدة البياضة باتجاه بلدة شمع، وذلك بصليات صاروخية.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة سبعة من جنوده، أحدهم بجراح خطيرة، نتيجة هجمات بمسيّرات قال إنها أُطلقت من حزب الله خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وعلى مستوى التصعيد الأوسع، دخلت المواجهات مرحلة جديدة بعد تنفيذ غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، في سابقة هي الأولى منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 16–17 نيسان/أبريل الماضي.

وفي هذا السياق، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أنه أصدر، بالتنسيق مع وزير الأمن يسرائيل كاتس، أوامر باستهداف قائد قوة الرضوان في حزب الله في بيروت بهدف “تحييده”، مؤكدا أن إسرائيل ستواصل ما وصفه بتأمين الجبهة الشمالية.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الاستهداف الذي طاول القيادي مالك بلوط يعد الأول من نوعه في الضاحية الجنوبية منذ نحو ثلاثة أسابيع، وسط تأكيدات من مسؤولين إسرائيليين بأن عملية الاغتيال تمت وإبلاغ الجانب الأميركي بها.

في المقابل، لا يزال الغموض يلف مصير قائد قوة الرضوان، إذ لم يصدر حزب الله أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن ما أعلنته إسرائيل عن اغتياله، فيما تتضارب الروايات حول نتائج الغارة التي استهدفت العاصمة بيروت.