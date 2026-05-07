محكمة إسرائيلية تُلزم نتنياهو بكشف ملفه الطبي

محكمة إسرائيلية تلزم نتنياهو بتسليم ملفه الطبي المحدّث ضمن دعوى تشهير تتعلق بمنشورات عن إصابته بالسرطان، وسط جدل متصاعد بشأن توقيت اكتشاف المرض وتأخر الكشف عنه للرأي العام.

أمرت محكمة الصلح في الرملة، اليوم الخميس، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتسليم ملفه الطبي المحدّث داخل "مغلف مغلق"، يتضمن وثيقة طبية أصلية بشأن تشخيص إصابته بسرطان البروستاتا.

جاء ذلك في إطار دعوى تشهير رفعها نتنياهو ضد ناشطين وصحافيين إسرائيليين على خلفية منشورات تناولت حالته الصحية، وسط تساؤلات بشأن توقيت اكتشاف المرض وما إذا كان قد أخفى معلومات حول وضعه الصحي.

وبحسب ما أوردته تقارير إسرائيلية، فإن رئيس المحكمة، القاضي مناحيم مزراحي، ألزم نتنياهو بإرفاق الملف برسالة موقعة من طبيبه الشخصي، تسفي هيرمان بركوفيتش، تؤكد أن الملف يعكس "الصورة الطبية الأحدث" لحالته الصحية، كما طالب بإرفاق مستند طبي أصلي يتعلق باكتشاف إصابته بسرطان البروستاتا.

وجاء قرار المحكمة في إطار دعوى تشهير بقيمة نصف مليون شيكل، كان نتنياهو قد رفعها في حزيران/ يونيو 2024 ضد الناشط غونين بن يتسحاق، والصحافي أوري مسغاف، إلى جانب الصحافي بن كسبيت، بعدما نشر الثلاثة مضامين تتعلق بحالته الصحية، قال نتنياهو إنها تضمنت تلميحات إلى إصابته بسرطان البنكرياس.

وفي المقابل، رفض القاضي مزراحي في هذه المرحلة طلب كل من بن يتسحاق ومسغاف استدعاء الطبيب بركوفيتش للإدلاء بشهادته، وكذلك استدعاء مدير قسم الأورام في مستشفى "هداسا"، البروفيسور أهارون بوبوفيتسر، موضحًا أنه سيبت نهائيًا في هذه المسألة بعد انتهاء شهادة نتنياهو أمام المحكمة.

واستند بن يتسحاق ومسغاف في طلبهما إلى تقريرين طبيين نُشرا مؤخرًا بشأن الحالة الصحية لنتنياهو، بعد قرارات سابقة للمحكمة، وادعيا أن الكشف عن إصابته بسرطان البروستاتا الشهر الماضي تم "بصورة متأخرة"، ما قد يشير، بحسب ادعائهما، إلى إخفاء معلومات إضافية تتعلق بوضعه الصحي.

كما أشارا في طلبهما إلى تصريح علني أدلى به البروفيسور بوبوفيتسر مؤخرًا، قال فيه إن نتنياهو أُصيب بالسرطان، وقدم تفاصيل تتعلق بالتشخيص والعلاج الذي خضع له.

وكان قد نُشر، قبل نحو أسبوعين، التقرير الطبي السنوي لنتنياهو، والذي أظهر أنه أُصيب بسرطان البروستاتا وخضع للعلاج الإشعاعي دون الإعلان عن ذلك للجمهور في حينه. ووفق التقرير، فإن العلاج "انتهى بنجاح كامل مع اختفاء كامل للورم، كما أثبتت جميع فحوصات الأشعة والمختبر".

وعقب نشر التقرير، كتب نتنياهو عبر منصة "إكس" أنه طلب تأجيل نشره لمدة شهرين "حتى لا يُنشر في ذروة الحرب، وحتى لا يُتاح للنظام الإيراني استخدامه للدعاية ضد إسرائيل"، على حد تعبيره.

إلا أن مدير معهد الأورام في مركز "هداسا" الطبي، البروفيسور بوبوفيتسر، قال إن العلاج أُجري قبل نحو شهرين ونصف من موعد نشر التقرير، أي قبل اندلاع الحرب، مضيفًا أن مرض نتنياهو "اكتُشف قبل عدة أشهر".

وذكر التقرير الطبي أن السرطان اكتُشف خلال فحص MRI خضع له نتنياهو في إطار متابعة دورية، بعد عملية جراحية كان قد أجراها في البروستاتا قبل نحو عام ونصف. وأضاف التقرير: "يدور الحديث عن اكتشاف مبكر لورم صغير من دون نقائل، كما أثبتت بصورة قاطعة جميع الفحوصات الأخرى".

وفي 23 نيسان/ أبريل الماضي، قال نتنياهو (76 عاما) إنه خضع لعلاج ناجح لسرطان البروستاتا في مرحلة مبكرة، دون أن يحدد متى جرى العلاج، ​تزامنا مع صدور تقريره الطبي السنوي، وقال إن ورما ⁠خبيثا أُكتشف في مرحلة مبكرة خلال فحص روتيني. ​وأضاف أن "العلاج" أزال "المشكلة" ولم يترك أي أثر لها.

ولم يذكر ​التقرير الطبي ولا نتنياهو متى جرى العلاج والموعد الدقيق لتشخيص المرض. وقال رئيس ​الحكومة الإسرائيلي الأطول بقاء في المنصب إنه أرجأ إصدار التقرير الطبي ‌لمدة ⁠شهرين لمنع إيران من نشر "دعاية كاذبة ضد إسرائيل".

وفي آذار/ مارس الماضي، بعد اندلاع الحرب مع إيران، انتشرت شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي وبثتها وسائل إعلام إيرانية رسمية ​بأن نتنياهو ​توفي. وسجل ⁠نتنياهو مقطع فيديو لنفسه وهو يزور مقهى في القدس في نفس الشهر ​لدحض هذه الادعاءات.

وخضع نتنياهو لعملية جراحية في ​البروستاتا ⁠في عام 2024 بعد تشخيص إصابته بعدوى في المسالك البولية ناتجة عن تضخم حميد في البروستاتا. وفي عام ⁠2023، ​جرى تركيب جهاز لتنظيم ضربات ​القلب له. ومن المقرر إجراء انتخابات في إسرائيل بحلول تشرين الأول/ أكتوبر.