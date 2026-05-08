استطلاع: ماذا لو خاض تحالف بين بينيت - لبيد وآيزنكوت وليبرمان الانتخابات بقائمة واحدة؟

أظهر استطلاع تعادُل حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو مع تحالف بينيت-لبيد بـ26 مقعدا. ويتفوق ائتلاف عريض يضم بينيت وآيزنكوت وليبرمان بـ47 مقعدا، بينما أعرب 68% من الإسرائيليين عن خشيتهم من تصاعد الجريمة.

أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي،اليوم الجمعة، تعادُل حزب الليكود الذي يقوده رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مع التحالُف الذي يجمع رئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينيت، ورئيس المعارضة يائير لبيد، حال أُجريت الانتخابات اليوم، فيما تتفوق وبشكل كبير، قائمة مشتركة تجمع تحالف الأخيريْن، مع كل من حزب "يشار" بقيادة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، غادي آيزنكوت، و"يسرائيل بيتينو" بقيادة ليبرمان.

جاء ذلك بحسب الاستطلاع الذي نشرت نتائجه صحيفة "معاريف"، اليوم الجمعة، عبر موقعها الإلكتروني.

وأظهر الاستطلاع أن الغالبية العظمى من الإسرائيليين، بنسبة 68%، يشعرون بالخشية على أنفسهم وعلى عائلاتهم، إزاء موجة الجريمة والعنف في البلاد، فيما قال 26% فقط إنه ليس لديهم خشية من ذلك، وأجاب 6% بـ"لا أعلم".

وجاءت نتائج الاستطلاع في ما يتعلّق بتوزيع المقاعد على النحو الآتي، حال خاضتها الأحزاب كما هي حاليا من دون تغيير:

"بِياحد" (تحالف بينيت ولبيد): 26 مقعدا.

الليكود: 26 مقعدا.

"يَشار": 15 مقعدا.

"الديمقراطيون" (تحالف العمل وميرتس): 10 مقاعد.

"عوتسما يهوديت": 9 مقاعد.

"يسرائيل بيتينو": 9 مقاعد.

"شاس": 8 مقاعد.

"يهدوت هتوراه": 7 مقاعد.

تحالف الجبهة والعربية للتغيير: 5 مقاعد.

القائمة الموحدة: 5 مقاعد.

ولا يتجاوز كل من "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتس، و"كاحول لافان" الذي يترأسه بيني غانتس، وحزب بقيادة يوعاز هندل الذي يستند إلى قاعدة من جنود الاحتياط؛ نسبة الحسم.

تحالف يجمع "بِياحد" وآيزنكوت وليبرمان

وحقّقت قائمة مشتركة تضم حزب "بِياحد" بقيادة نفتالي بينيت، وحزب "يشار" الذي يترأسه آيزنكوت، وحزب "يسرائيل بيتينو"، 47 مقعدًا، أي أقلّ بثلاثة مقاعد ممّا لو خاضت هذه الأحزاب الانتخابات منفردة.

ومع ذلك، تتقدم القائمة بفارق كبير عن الليكود، الذي يحلّ في المركز الثاني بـ25 مقعدًا.

كما يمنح هذا الائتلاف كتلة أحزاب المعارضة، أغلبية بـ61 مقعدًا، مقارنةً بـ49 مقعدًا لائتلاف نتنياهو، و10 مقاعد للأحزاب العربية.

وتأتي نتائج سيناريو كهذا على النحو الآتي:

قائمة تضمّ "بِياحد" وآيزنكوت وليبرمان: 47 مقعدا.

الليكود: 25 مقعدا.

"الديمقراطيون": 14 مقاعد.

"عوتسما يهوديت": 9 مقاعد.

"شاس": 8 مقاعد.

"يهدوت هتوراه": 7 مقاعد.

تحالف الجبهة والعربية للتغيير: 5 مقاعد.

القائمة الموحدة: 5 مقاعد.

تحالف يجمع آيزنكوت وليبرمان

وأظهر سيناريو آخر تناوله الاستطلاع، أن تحالفًا بين حزبَي "يسرائيل بيتينو" و"يشار"، يقوده ليبرمان، سيتحصّل على 25 مقعدًا، أي بزيادة مقعد واحد عن عدد المقاعد في حال خاض الحزبان، الانتخابات بشكل منفصل.

وفي هذه الحالة، يتراجع حزب "بيحاد" بمقعدين ليصبح عدد مقاعده 24 مقعدًا، بينما يرتفع عدد مقاعد "الديمقراطيون": بمقعد واحد ليصبح 11 مقعدًا.

وتبقى أحزاب الائتلاف على حالها، وكذلك وضع الكتل: 50 مقعدًا للائتلاف مقابل 60 مقعدًا للمعارضة، و10 مقاعد للأحزاب العربية.

وتأتي نتائج سيناريو كهذا، بقيادة ليبرمان للتحالف على النحو الآتي:

الليكود: 26 مقعدا.

تحالف "يسرائيل بيتينو" و"يَشار": 25 مقعدا.

"بِياحد" (تحالف بينيت ولبيد): 24 مقعدا.

"الديمقراطيون" (تحالف العمل وميرتس): 11 مقعدا.

"عوتسما يهوديت": 9 مقاعد.

"شاس": 8 مقاعد.

"يهدوت هتوراه": 7 مقاعد.

تحالف الجبهة والعربية للتغيير: 5 مقاعد.

القائمة الموحدة: 5 مقاعد.

أما حال خاض تحالف مُحتمل بين آيزنكوت وليبرمان الانتخابات، برئاسة الأول، ستكون النتائج كالآتي:

تحالف "يسرائيل بيتينو" و"يَشار": 27 مقعدا.

الليكود: 25 مقعدا.

"بِياحد": 24 مقعدا.

"الديمقراطيون" (تحالف العمل وميرتس): 10 مقاعد.

"عوتسما يهوديت": 9 مقاعد.

"شاس": 8 مقاعد.

"يهدوت هتوراه": 7 مقاعد.

تحالف الجبهة والعربية للتغيير: 5 مقاعد.

القائمة الموحدة: 5 مقاعد.

وأُجري الاستطلاع يومَي 6 و7 أيار/ مايو، من قبل "لازار ريسيرش" برئاسة د. مناحيم لازار، ومنظمة "بانل فور أول (Panel4All)"، بمشاركة 503 أشخاص، يمثلون عينة تمثيلية من سكان إسرائيل. ويبلغ هامش الخطأ الأقصى 4.4%.