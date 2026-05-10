إسرائيل ترحل ناشطَي “أسطول الصمود” بعد أسبوعين من احتجازهما

رحّلت السلطات الإسرائيلية الناشطين تياغو أفيلا وسيف أبو كشك، المشاركين في “أسطول الصمود” المتجه إلى غزة، بعد أسابيع من احتجازهما عقب اعتراض سفينتهما في المياه الدولية.

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأحد، ترحيل الناشطين تياغو أفيلا وسيف أبو كشك، المشاركين في "أسطول الصمود" المتجه إلى غزة، وذلك بعد نحو أسبوعين من احتجازهما عقب اعتراض البحرية الإسرائيلية للسفينة في المياه الدولية.

وقالت الخارجية الإسرائيلية، عبر حسابها على منصة “إكس”، إن الناشطين خضعا للتحقيق قبل ترحيلهما، مدعية أن إسرائيل “لن تسمح بأي خرق للحصار البحري المفروض على غزة”.

الناشط تياغو أفيلا خلال عرضه على محكمة إسرائيلية

وأبلغ جهاز الأمن العام “الشاباك”، السبت، الطاقم القانوني لمركز “عدالة” بنيّة السلطات الإسرائيلية الإفراج عن ناشطي “أسطول الصمود العالمي” تياغو أفيلا وسيف أبو كشك، بعد أكثر من أسبوع على احتجازهما.

وأوضح المركز أن السلطات الإسرائيلية نقلت الناشطين إلى سلطات الهجرة، حيث بقيا قيد الاحتجاز إلى حين استكمال إجراءات ترحيلهما، مشيرًا إلى أن الطاقم القانوني تابع التطورات لضمان تنفيذ قرار الإفراج.

وأكد “عدالة” أن أفيلا وأبو كشك احتجزا، وفق وصفه، بصورة غير قانونية منذ اعتراض البحرية الإسرائيلية السفينة التي كانا على متنها في المياه الدولية فجر 30 نيسان/ أبريل الماضي. وأضاف أن الناشطين خضعا للعزل الكامل وظروف احتجاز عقابية، رغم أن مهمتهما كانت ذات طابع مدني وإنساني.

وأشار المركز إلى أن الناشطين واصلا إضرابهما عن الطعام منذ لحظة احتجازهما، فيما صعّد أبو كشك احتجاجه برفضه شرب الماء منذ الخامس من أيار/ مايو الجاري.

كما شدد المركز على أن السفينة كانت ترفع العلم الإيطالي، ما يضعها ضمن الولاية القضائية الإيطالية، معتبرًا أن عملية اعتراضها واحتجاز الناشطين تمثل “انتهاكا واضحا للقانون الدولي”، لافتا إلى أن الحكومة الإيطالية سبق أن أدانت الخطوة الإسرائيلية ووصفتها بأنها غير قانونية.