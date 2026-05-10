زامير: توسّع نطاق مهام الجيش الإسرائيلي لا يتناسب مع حجمه الحاليّ

حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير من وضع "قاتم" ونقص حاد في القوى البشرية يهدد العمليات العسكرية. وأكد زامير أمام لجنة الخارجية والأمن ضرورة تجنيد آلاف الجنود فورا، معلناً التأهب للعودة للقتال في إيران رغم الاستنزاف المستمر.

قدّم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، صورة وصفتها تقارير إسرائيلية بأنها "قاتمة بشكلٍ استثنائي"، لوضع الجيش الإسرائيلي، مضيفا أن الجيش وصل إلى نقطة حرجة من حيث القوى البشرية التي تنقصه، ولكنه في الوقت نفسه على أهبة الاستعداد لمواصلة الحرب، بما في ذلك استئنافها في إيران.

جاء ذلك خلال مشاركة زامير، الأحد، باجتماع مع لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، استجابةً لضغوط رئيس اللجنة وعضو الكنيست، بوعز بيسموت.

وقال زامير: "أنا لستُ منخرطًا في العمليات السياسية أو التشريعية، بل أنا منخرط في القتال على جبهات متعددة، وهزيمة العدو؛ ولمواصلة هذا العمل، يحتاج الجيش الإسرائيلي إلى مزيد من الجنود بشكل فوري".

وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي يعاني من نقص حاد في القوى، وتتسبب المعارك في خسائر فادحة، من حيث القتلى والجرحى وآثار المعارك، فضلا عن الاستنزاف المستمرّ للجنود النظاميين والاحتياطيين".

وذكر زامير أن توسع نطاق مهام الجيش الإسرائيلي، لا يتناسب مع حجمه الحاليّ، ولذلك "يجب أن ينكبر الجيش الإسرائيلي بسرعة"، و"يجب تجنيد آلاف الجنود الإضافيين على الفور".

وفي آذار/ مارس الماضي، حذّر رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ، خلال اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، من "انهيار" الجيش، في ظلّ اضطراره للقتال في عدة جبهات، بالإضافة إلى قوانين لم تُسنّ بعد، مثل تجنيد الحريديين في صفوفه.

وفي الجيش الإسرائيلي، تشير التقديرات إلى وجود فجوات تُقدّر بآلاف الجنود داخل منظومة المقاتلين، في وقت تُدفع فيه داخل الكنيست تشريعات تهدف لإرضاء القيادات الحريدية، من خلال إعفاء آلاف الشبان من الخدمة العسكرية.

وبحسب مصادر في المنظومة الأمنية، فإن الجمع بين النقص الحالي في القوى البشرية، وتأخير تمديد الخدمة، واستمرار الدفع بقوانين الإعفاء، يخلق خطرًا فعليًا على قدرة الجيش على تنفيذ مهامه.