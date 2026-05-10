قاعدة إسرائيلية سرية في العراق... ما دورها في الحرب على إيران؟

تقرير إسرائيلي يورد معلوماتجديدة عن تشغيل الجيش الإسرائيلي قاعدة سرية في صحراء العراق خلال الحرب على إيران، خُصصت لوحدات كوماندوز وفرق إنقاذ تحسبًا لإسقاط طائرات داخل إيران، وتحدث عن "حادث خطير" أصاب مروحيات إسرائيلية خلال العمليات.

أوردت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، تفاصيل إضافية بشأن قاعدة عسكرية سرية أقامها الجيش الإسرائيلي في صحراء العراق خلال الحرب الأخيرة على إيران، مشيرًا إلى أن الموقع خُصص بالأساس لعمليات إنقاذ طيارين وقوات خاصة، تحسبًا لإسقاط طائرات إسرائيلية داخل الأراضي الإيرانية.

ويأتي ذلك بعد تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، مساء السبت، أفاد بأن إسرائيل أقامت موقعًا عسكريًا سريًا في العراق لدعم الهجمات التي نفذتها بالمشاركة مع الولايات المتحدة ضد إيران، وأن الموقع استخدم أيضًا في إطار عمليات لوجستية وإنقاذ، وكاد ينكشف في بداية الحرب التي اندلعت في 28 شباط/ فبراير الماضي.

وبحسب "معاريف"، فإن سلاح الجو الإسرائيلي فعّل في الموقع المتقدم فرق إنقاذ ووحدات كوماندوز، بينها وحدة "شلداغ" (وحدة قوات النخبة التابعة لسلاح الجو الإسرائيل) و"سييرت متكال" (وحدة القوات الخاصة الرئيسية في الجيش الإسرائيلي)، إلى جانب مقاتلي وحدة الإنقاذ الجوية 669، بهدف التدخل السريع في حال إسقاط طائرة حربية إسرائيلية داخل إيران والحاجة إلى إجلاء طاقمها.

وقالت الصحيفة إن نشر هذه القوات جاء ضمن استعدادات لحالات الطوارئ التي كان يُخشى تطورها خلال الحرب مع إيران، بعد "الضربة الافتتاحية" التي نُفذت في نهاية شباط/ فبراير. وأضافت أن القوات الخاصة ووحدات الإنقاذ نُشرت في المنطقة ضمن منظومة عملياتية واسعة أشرفت عليها "الجناح 7" (جناح القوات الجوية الخاصة)، الذي يضم وحدات الكوماندوز والوحدات الخاصة التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي.

وأشار التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي دفع إلى المنطقة بطواقم طبية متقدمة ومنظومات علاج ميداني، بينها تجهيزات لغرف عمليات أمامية، تحسبًا لإصابة طيارين أو عناصر من القوات الخاصة خلال العمليات داخل العمق الإيراني.

كما أعادت "معاريف" التذكير بتصريحات سابقة لرئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، بعد الحرب على إيران في حزيران/ يونيو 2025، ألمح فيها إلى نشاط وحدات خاصة إسرائيلية "بعيدًا عن حدود الدولة، وليس فقط في الجو"، وقال حينها إن الجيش الإسرائيلي "وصل إلى سيطرة كاملة على أجواء إيران وفي كل مكان اختار العمل فيه"، مضيفًا أن ذلك تحقق "بفضل الدمج والخداع العملياتي الذي نفذته قوات جوية ووحدات كوماندوز برية".

وادعى زامير أن العمليات الإسرائيلية ألحقت "ضررًا شديدًا" بالمشروع النووي الإيراني وأعادته "سنوات إلى الوراء"، إلى جانب استهداف منظومات الصواريخ الإيرانية وتحقيق "تفوق استخباري وتكنولوجي وجوي"، بحسب تعبيره.

وبحسب التقرير، شهدت العملية قرب نهايتها "حادثًا عملياتيًا خطيرًا" كاد يؤدي إلى سقوط قتلى، بعدما واجه أحد الطيارين صعوبة شديدة في الرؤية خلال إقلاع مروحية بسبب عاصفة رملية، ما أدى إلى انقلابها واصطدامها بشكل طفيف بمروحية ثانية.

وقالت الصحيفة إن الحادث لم يسفر عن إصابات بين الجنود أو طواقم الطيران، إلا أن إحدى المروحيتين تعرضت لأضرار جسيمة، بينما أُصلحت الثانية ميدانيًا قبل إعادتها للخدمة، في حين جرى إخلاء المروحية المتضررة إلى قاعدة "تال نوف" الجوية الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، نقلت "معاريف" عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن الجيش الإسرائيلي عرض على الولايات المتحدة المساعدة في إنقاذ طاقم الطائرة الأميركية التي سقطت قرب أصفهان خلال الحرب، عبر تشغيل الوحدات الخاصة الإسرائيلية التي كانت منتشرة وجاهزة للعمل داخل إيران.

وقال المسؤول، بحسب الصحيفة: "كنا مستعدين للمساعدة وتنفيذ المهمة باعتبار ذلك جزءًا من التزام بين حلفاء"، مضيفًا أنه يعتقد أن الولايات المتحدة كانت ستعرض المساعدة أيضًا لو سقطت طائرة إسرائيلية داخل إيران.

وأظهرت صور أقمار اصطناعية عالية الدقة، تعود إلى مطلع شهر آذار/ مارس الماضي، موقعًا مؤقتًا في محافظة الأنبار العراقية، يُعتقد أنه استُخدم ضمن القاعدة الإسرائيلية السرية التي تحدثت عنها التقارير بشأن العمليات العسكرية ضد إيران.

صورة قمر اصطناعي تُظهر مدرجًا مؤقتًا وخيامًا ومروحيات في محافظة الأنبار العراقية، في موقع قالت تقارير إنه استُخدم كقاعدة إسرائيلية سرية خلال الحرب على إيران.



— موقع عرب 48 (@arab48website) May 10, 2026

وبحسب ما أورده خبراء في تتبع وتحليل المصادر المفتوحة (استخبارات المصادر المفتوحة - OSINT)، فإن الصور تُظهر مدرجًا مؤقتًا بطول نحو 1.6 كيلومتر، على بعد نحو 200 كيلومتر من الحدود الإيرانية، إلى جانب خيام ومركبات ومروحيات في الموقع.

وكانت "وول ستريت جورنال" قد ذكرت أن القوات الإسرائيلية نفذت غارات جوية لتأمين عملية إنقاذ الطيارين الأميركيين بعد إسقاط المقاتلة الأميركية قرب أصفهان، فيما قامت القوات الأميركية بتنفيذ عملية الإجلاء من دون الحاجة إلى تدخل إسرائيلي مباشر.

كما أشار التقرير الأميركي إلى أن الموقع السري في العراق كاد يُكتشف مطلع آذار/ مارس، بعدما أبلغ راعٍ عراقي عن نشاط عسكري غير اعتيادي في المنطقة، شمل تحليق مروحيات وتحركات ميدانية، ما دفع الجيش العراقي إلى إرسال قوة استطلاع نحو الموقع.

وبحسب التقارير، تعرضت القوة العراقية لإطلاق نار وقصف جوي خلال توجهها إلى المنطقة، ما أدى إلى مقتل جندي عراقي وإصابة اثنين آخرين، فيما قدم العراق لاحقًا شكوى إلى الأمم المتحدة، ونسب الهجوم إلى الولايات المتحدة، بينما نفى مسؤول أميركي أي ضلوع لواشنطن في الحادثة.

وتحدثت تقارير عراقية آنذاك عن عملية إنزال جوي نفذتها "قوة أجنبية" في منطقة صحراوية بين النجف وكربلاء، بالتزامن مع دخول مروحيات وآليات من جهة الحدود السورية، واستقرارها قرب مدينة النخيب في محافظة الأنبار، وسط حديث عن اشتباكات مع قوات عراقية أُرسلت للتحقق من النشاط العسكري في المنطقة.

ونقلت الصحيفة الأميركية عن الباحث في الشؤون العسكرية، مايكل نايتس، قوله إن المناطق الصحراوية غربي العراق تُعد "مثالية" لإقامة قواعد مؤقتة من هذا النوع بسبب قلة السكان فيها، مشيرًا إلى أن القوات الأميركية استخدمتها على نطاق واسع خلال حربي 1991 و2003 ضد نظام الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين.