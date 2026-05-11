بنك إسرائيل: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في نيسان

أظهرت معطيات بنك إسرائيل ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي خلال نيسان/ أبريل 2026 إلى 235.7 مليون دولار، مدفوعًا بإعادة تقييم أرصدة العملات الأجنبية، رغم تراجع جزئي ناجم عن نشاطات الحكومة بالعملة الأجنبية.

أعلن بنك إسرائيل، اليوم الإثنين، أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي إلى 235.745 مليار دولار، بزيادة بلغت 6.326 مليارات دولار مقارنة بنهاية آذار/ مارس 2026.

وبحسب المعطيات الصادرة عن بنك إسرائيل، بلغ مستوى الاحتياطي نسبة 38.4% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي، في استمرار لمستويات الاحتياطي المرتفعة التي يسجلها الاقتصاد الإسرائيلي خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح البنك أن الزيادة المسجلة في نيسان تعود أساسًا إلى "إعادة تقييم" أرصدة العملات الأجنبية، بقيمة تقارب 7.467 مليارات دولار. وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن جزءًا من هذه الزيادة جرى تعويضه بفعل نشاطات الحكومة بالعملة الأجنبية، والتي بلغت قيمتها نحو 1.154 مليار دولار.

وأظهرت المعطيات أن احتياطي النقد الأجنبي، من دون الأرصدة لدى صندوق النقد الدولي، بلغ في نهاية نيسان 231.130 مليار دولار، فيما بلغت الأرصدة المرتبطة بصندوق النقد الدولي 4.615 مليارات دولار.

وكان الاحتياطي قد بلغ في نهاية آذار/ مارس الماضي 229.419 مليار دولار، مقارنة بـ234.545 مليارًا في شباط/ فبراير، و233.042 مليارًا في كانون الثاني/ يناير 2026.

كما بيّنت بيانات البنك أن الاحتياطي سجل 229.508 مليارات دولار في كانون الأول/ ديسمبر 2025، مقابل 231.425 مليارًا في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام نفسه.

ووفق التقرير، يشمل بند الأرصدة لدى صندوق النقد الدولي حقوق السحب الخاصة (SDR)، إلى جانب أرصدة القروض والاحتياطيات المرتبطة بالصندوق.