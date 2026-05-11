"تحول إلى قاعدة عسكرية": تحذير ومطالبة بإخلاء مطار "بن غوريون" من الطائرات الأميركية

عدّت سلطة الطيران المدني، أن مطار "بن غوريون" أصبح "مطارا عسكريا مع نشاط مدني محدود" في ظل وجود طائرات أميركية، وحذرت من تضرر وبقاء شركات طيران، فيما طالبت بنقلها إلى قواعد سلاح الجو ومطار "رامون".

حذرت سلطة الطيران المدني الإسرائيلية من أن مطار "بن غوريون" في مدينة اللد "تحول إلى قاعدة عسكرية" منذ اندلاع الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/ فبراير.

وقال مدير سلطة الطيران المدني شموئيل زكاي في رسالة أبرقها إلى وزيرة المواصلات ميري ريغيف، إنه "في الوضع القائم، لا يوجد لإسرائيل مطار دولي قادر على العمل بكفاءة"، وعدّ أن مطار "بن غوريون" أصبح "مطارا عسكريا مع نشاط مدني محدود".

ودعا إلى مطالبة الولايات المتحدة بإخلاء طائراتها من المطار ونقلها إلى قواعد سلاح الجو، مع إعطاء أفضلية لمطار "رامون" في إيلات. وقال إن مطار "بن غوريون" هو "المطار المدني الرئيس لدولة إسرائيل، وتحويله إلى قاعدة عسكرية لا يضر فقط بشركات الطيران، بل يضر بجميع المواطنين"؛ حسبما أوردت القناة 12 الإسرائيلية صباح اليوم الإثنين.

"خطر حقيقي على قدرة شركات الطيران الصغيرة على البقاء"

وتضمنت رسالة مدير سلطة الطيران المدني، أيضا تحذيرا من تضرر شركات الطيران الإسرائيلية، في ظل تعليمات البلاد بإخلاء أسطول الطائرات الإسرائيلي، وتقييد عدد الرحلات الجوية، ثم عدم السماح بالعودة إلى الوضع الطبيعي بسبب الوجود الأميركي.

كما جاء في رسالته، أن هذا الضرر "يتراكم ليشكل خطرا حقيقيا على قدرة شركات الطيران الصغيرة ’أركياع’ و’إير حيفا’ على البقاء"، وطالبت سلطة الطيران المدني وزيرة المواصلات بتقديم دعم لشركات الطيران في ظل الوضع القائم، مشيرة إلى أن "الحديث لا يدور عن تعويض نتيجة خسارة الإيرادات".

وأضافت "إنما الحديث عن تعويض الشركات عن النفقات الإضافية التي تكبدتها ولا تزال تتكبدها نتيجة القيود الأمنية التي فرضت عليها طوال الحرب، بما في ذلك إغلاق المجال الجوي، وتقييد عدد الرحلات والمسافرين"؛ واعتبرت أنه "من دون تنفيذ هذه الخطوات، لن يكون بالإمكان ضمان بقاء هذه الشركات".

ومن جانبها، طالبت ريغيف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بإخلاء المطار من الطائرات الأميركية ونقلها إلى مطار "رامون" وإلى قواعد عسكرية خلال 14 يوما، "وإلا فلن ننجح في إعادة شركات الطيران الأجنبية"؛ بحسب ما ورد في رد لوزارة المواصلات في أعقاب رسالة سلطة الطيران المدني.