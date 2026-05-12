الجيش الإسرائيلي نفذ عملية عسكرية شمال الليطاني بلبنان لعدة أيام أسفرت عن إصابات لجنوده

نفّذت قوات للجيش الإسرائيلي عملية برية شمال نهر الليطاني استمرت عشرة أيام، بهدف تدمير منصات إطلاق صواريخ حزب الله. وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي وقوع اشتباكات مباشرة أسفرت عن إصابات، ضمن استعدادات لتوسيع نطاق القتال مستقبلا.

جاء ذلك بحسب ما أوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في تقرير، اليوم الثلاثاء.

وأوردت القناة الإسرائيلية 12، أن "العملية استمرّت عشرة أيام، بهدف الوصول إلى المنطقة التي أطلق منها حزب الله الصواريخ والطائرات المسيّرة".

وأشارت إلى أن "هذه العملية تأتي ضمن الاستعدادات لتوسيع نطاق القتال".

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيليّ، فإنه "في عملية استمرت نحو أسبوع، عبرت قوات ’إيغوز’ و’غولاني’ نهر الليطاني إلى شماله، وتمركزت على مشارف قرية زوطر الشرقية، على بُعد نحو 10 كيلومترات من إسرائيل".

وأضاف أن القوات الإسرائيلية، "عبرت نهر الليطاني سرا، وتقدمت نحو منطقة أطلق منها حزب الله صواريخ وقذائف ’هاون’، بكثافة على القوات (قوات الاحتلال)".

وأكّدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه "خلال العملية، التي مُنع النشر عنها قبل الآن، من قِبل مسؤولين أمنيين، وقعت عدة اشتباكات قريبة المدى مع عناصر حزب الله، أسفرت عن إصابة عدد من مقاتلي الجيش الإسرائيلي".

و"في إحدى هذه الاشتباكات، خرج عناصر من نفق شمال الليطاني، واشتبكت معهم القوات في إطلاق نار من مسافة قريبة جدا"، وفق البيان.

كما "تم عبور نهر الليطاني باستخدام مركبات مدرعة ثقيلة؛ بينها ناقلات جنود مدرّعة تابعة لدورية ’غولاني’، مما أظهر القدرة على عبور النهر، ومهّد الطريق لإمكانية عبور الليطاني في المستقبل إذا لزم الأمر".