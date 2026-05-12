الجيش الإسرائيلي يقيم مصنع طائرات مسيرة لمواجهة تهديد حزب الله

لم ينجح الجيش الإسرائيلي حتى الآن في توفير حل عملياتي لمواجهة الطائرات المسيرة التي يستخدمها حزب الله في لبنان لاستهداف قواته والتي تستند، خلافا لأنواع أخرى من المسيرات، إلى ألياف بصرية ولا تستخدم فيها اتصالات متطورة ما يجعلها لا تتأثر بوسائل تشويش إلكترونية.

وتسببت الهجمات بهذه المسيرات بمقتل أربعة جنود إسرائيليين وإصابة عشرات آخرين، على إثر تمكنها من التغلب على أنظمة الجيش الإسرائيلي لرصدها واعتراضها، "وقد رصد حزب الله نقطة الضعف هذه جيدا ويوسع استخدام المسيرات ليس ضد قوات الجيش الإسرائيلي التي تعمل في جنوب لبنان فقط، وإنما ضد أهداف داخل الأراضي الإسرائيلية أيضا"، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الخميس.

وأضافت الصحيفة أنه في الجيش الإسرائيلي يعترفون بأن "مسيرات الألياف البصرية هي أحد التهديدات البسيطة ولكنها الأكثر تعقيدا، وأنه حتى اليوم لا يوجد في العالم حل كامل ومثبت لهذا التهديد".

وحسب الصحيفة، فإن حزب الله يطلق هذه المسيرات من منطقة جنوب نهر الليطاني وأحيانا من داخل المنطقة التي يحتلها الجيش الإسرائيلي ويطلق عليها تسمية "الخط الأصفر" في جنوب لبنان.

وشددت الصحيفة على أنه لا توجد حاليا اشتباكات مسلحة مباشرة من مسافات قريبة بين حزب الله والقوات الإسرائيلية، وأن العمليات العسكرية تتم من الجو، وأن حزب الله نشر قدراته وقواته بخلايا صغيرة في عشرات المواقع في جنوب لبنان، ويستهدفون القوات الإسرائيلية "وأحيانا يطلقون مسيرات من داخل مناطق تتواجد فيها القوات الإسرائيلية، الأمر الذي يجعل إحباطها بسرعة صعبا جدا. ويستخدم الجيش الإسرائيلي شبكات تمويه في محاولة مواجهة مسيرات الألياف البصرية".

وفي السياق ذاته، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم، أن الجيش الإسرائيلي قرر إقامة مصنع لإنتاج طائرات مسيرة متفجرة انتحارية، لاستخدامها في جميع جبهات القتال، وسيجند للعمل فيه، ابتداء من شهر حزيران/يونيو المقبل جنودا حريديين، بهدف إنتاج آلاف المسيرات شهريا.