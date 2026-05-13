تقرير: رئيس الموساد زار الإمارات لتنسيق العمليات العسكرية ضد إيران

زار رئيس الموساد، دافيد برنياع، الإمارات مرتين على الأقل خلال الحرب الإسرائيلية – الأميركية الأخيرة على إيران بهدف تنسيق العمليات العسكرية ضد طهران، حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم، الأربعاء، عن مسؤولين عرب ومصدر آخر لم تذكر هويته.

وأضافت الصحيفة أن اجتماعات برنياع مع نظرائه الإماراتيين ركزت على تنسيق تبادل المعلومات الاستخباراتية والرد على الهجمات الإيرانية.

وذكرت الصحيفة أن دور الإمارات في الحرب لم يقتصر على التنسيق الاستخباراتي فقط، وإنما شنت الإمارات هجمات عسكرية سرية ضد إيران، لتكون بذلك الدولة الوحيدة إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل التي تفعل ذلك.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في أوائل نيسان/أبريل، قصفت القوات الإماراتية مصفاة نفط في جزيرة لافان الإيرانية، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل تسبب في توقف معظم المنشأة عن العمل لعدة أشهر. ولم تُعلن الإمارات رسميا عن هذه العملية.

ورحّبت واشنطن بمشاركة الإمارات الفعّالة في الحرب بعد امتناع دول خليجية أخرى عن ذلك. وأدانت إيران، التي ردّت على الضربات بقصف صاروخي وطائرات مسيّرة استهدفت الإمارات، هذه الهجمات ووصفتها بالعدوان، وهو تصعيد استمر حتى تمّ التوصل إلى وقف إطلاق النار.

وعززت الإمارات علاقاتها الأمنية مع إسرائيل منذ تطبيع العلاقات بينهما، بموجب "اتفاقيات أبراهام"، في العام 2020.