نتنياهو يلتقي ملادينوف وسط خروقات متواصلة في غزة

لقاء جديد بين نتنياهو وملادينوف في القدس على وقع تعثر المباحثات بشأن نزع سلاح حماس وخطط "اليوم التالي" في غزة، وسط حديث عن دفع خطة ترامب حتى دون موافقة الحركة، في ظل خروقات إسرائيلية متواصلة لتفاهمات المرحلة الأولى من الخطة.

اجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، المدير التنفيذي لما يسمى "مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة، نيكولاي ملادينوف، بحضور طاقم المجلس.

وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن اللقاء عُقد في القدس، من دون أن يتطرق البيان إلى الملفات التي نوقشت خلال الاجتماع أو طبيعة المباحثات.

يأتي ذلك فيما تتواصل الحرب على غزة وتتعمق الخلافات بشأن مستقبل القطاع، وتعثر المفاوضات بين "مجلس السلام" وحركة حماس بشأن ملف نزع سلاح الحركة.

وفي مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماعه بنتنياهو، قال ملادينوف إن "إعادة إعمار غزة ستستغرق جيلا كاملا"، وتابع الدبلوماسي البلغاري "إذا نظرنا إلى عشرات الملايين من أطنان الركام التي يجب إزالتها، وإلى أكثر من مليون شخص يحتاجون إلى مأوى دائم وإلى مياه أساسية وخدمات صرف صحي، فإن هذا وبكل المقاييس يحتاج إلى عمل يمتد جيلا كاملا".

وأضاف أن "وقف إطلاق النار قائم، لكنه بعيد عن أن يكون مثاليًا، ولم يلبِّ توقعات الإسرائيليين أو الفلسطينيين على حد سواء"، وتابع أن "الباب أمام مستقبل غزة لا يزال مغلقًا بعد سبعة أشهر من وقف إطلاق النار".

واعتبر أن "هذا ليس ما وُعد به الفلسطينيون، وليس ما يستحقونه، كما أنه لا يمنح إسرائيل الشعور بالأمن للمضي قدمًا، وهو ما يريده الإسرائيليون أيضًا". وفي ما يتعلق بحركة حماس، قال: "ليس بالضرورة أن تختفي كحركة سياسية، لكنها يجب أن تتخلى عن سلاحها"، على حد تعبيره.

ضابط إسرائيلي يرجّح استئناف الحرب على غزة

وعلى صلة، حذّر قائد اللواء الشمالي في فرقة غزة بالجيش الإسرائيلي، عُمري مشيح، من احتمال استئناف الحرب على قطاع غزة، في ظل ادعاءات إسرائيلية بأن حركة حماس "لم تلتزم في ما يتعلق بنزع سلاحها".

وبحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قال مشيح خلال جولة أجراها نهاية الأسبوع الماضي مع مسؤولي الأمن في البلدات الإسرائيلية في محيط القطاع غزة، إن "القتال على الأرجح سيتجدد لأن حماس لم تُفكك سلاحها بعد".

ونقل الموقع عن مشاركين في الجولة، إضافة إلى سكان من كيبوتس "ناحل عوز"، قولهم إن الضابط الإسرائيلي أبلغهم بأن "حماس تحاول إعادة بناء قوتها"، لكنه أضاف أن قرار استئناف الحرب "يبقى بيد المستوى السياسي"، على حد تعبيره.

ملادينوف بحث في إسرائيل الخطوات التالية

ووصل ملادينوف إلى تل أبيب، أمس الثلاثاء، وكانت هذه ثاني جلسة يعقدها مع نتنياهو خلال أسبوعين، وسط تقديرات بأن "مجلس السلام" ينتظر رد حماس على مقترح محدّث جرى نقله إليها خلال الأسابيع الأخيرة.

وفي وقت سابق اليوم، نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر مطلعع أن هدف الاجتماع هو بحث الخطوات الإسرائيلية في حال رفضت حماس مقترح وقف نزع سلاحها.

وذكر المصدر أنه في حال لم يصل "رد إيجابي" من حماس قريبًا، فلن تُستأنف جولات التفاوض في القاهرة، فيما بدأت جهات إسرائيلية وأميركية تبحث إمكانية الدفع بخطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المتعلقة بغزة، حتى من دون موافقة الحركة على نزع السلاح.

وتنص "خطة النقاط العشرين" التي طرحها ترامب على نقل مناطق في قطاع غزة إلى ما يسمى "قوة الاستقرار الدولية"، إضافة إلى زيادة إدخال المساعدات الإنسانية إلى مناطق توصف بأنها "خالية من الإرهاب"، وفق التعبير الإسرائيلي.

كما تنص الخطة، بحسب الصحيفة، على نقل إدارة القطاع إلى "لجنة تكنوقراط فلسطينية"، في حين لم توافق إسرائيل حتى الآن على السماح لأعضاء هذه اللجنة بدخول غزة، رغم بدء إجراءات لتجنيد عناصر شرطة جديدة يفترض أن تتولى مهام حفظ النظام في القطاع.

ويتضمن أحد بنود الخطة انسحابًا إسرائيليًا من مناطق قد يجري تسليمها إلى "قوة الاستقرار الدولية"، حتى من دون نزع سلاح حماس، وهي خطوة قالت "هآرتس" إن إسرائيل يُتوقع أن تعارضها بشدة.

وفي السياق، نقلت الصحيفة عن مستشار نتنياهو لشؤون غزة، مايكل آيزنبرغ، قوله إن ״مجلس السلام يمكنه الدخول والسيطرة على مناطق في غزة ونزع سلاح حماس بالقوة إذا لزم الأمر״، رغم أن نص الخطة، بحسب التقرير، لا ينص بصورة مباشرة على ذلك.

كما أبدى السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، تشككه في إمكانية أن تنجح أي جهة غير إسرائيل في نزع سلاح حماس، معربًا عن أمله في ألا تواجه إسرائيل إدانات دولية إذا قررت توسيع عملياتها العسكرية في القطاع.

ويأتي ذلك في ظل تواصل الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة واستمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الهش، بالتزامن مع تحذيرات فلسطينية ودولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، في ظل استمرار الحصار وإغلاق المعابر ومنع إدخال الاحتياجات الأساسية.

وكانت تقارير إسرائيلية قد تحدثت خلال الأيام الماضية عن ضغوط داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لتقليص حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى غزة، بزعم استخدام حركة حماس للمساعدات في تعزيز قدراتها الاقتصادية والإدارية، في وقت تؤكد جهات فلسطينية أن القطاع يواجه "مجاعة شاملة وانهيارًا إنسانيًا غير مسبوق".