"ويز إير" تستأنف رحلاتها إلى إسرائيل في 28 أيار

شركة الطيران الهنغارية "ويز إير" تعلن استئناف رحلاتها من وإلى تل أبيب اعتبارًا من 28 أيار/ مايو، فيما تعود شركات طيران أوروبية أخرى تدريجيًا للعمل في إسرائيل وسط وقف إطلاق نار هش وتخفيف التحذيرات الأوروبية.

تعتزم شركة الطيران "ويز إير" استئناف رحلاتها من تل أبيب وإليها اعتبارًا من 28 أيار/ مايو الجاري، بعد أسابيع من تعليق نشاطها على خلفية الحرب الإسرائيلية – الأميركية على إيران والتصعيد الأمني في المنطقة.

وجاء إعلان الشركة، اليوم الأربعاء، في ظل عودة تدريجية لبعض شركات الطيران الأجنبية إلى العمل في إسرائيل، عقب سريان وقف إطلاق نار هش بين إيران والولايات المتحدة، واستمرار التقديرات الأمنية بشأن احتمال تجدّد التصعيد.

وقالت الشركة إن قرار استئناف الرحلات جاء في أعقاب التحديث الأخير الصادر عن وكالة سلامة الطيران الأوروبية، والذي خفّف مستوى التحذيرات المتعلقة بالرحلات إلى إسرائيل ودول الخليج، مع الإبقاء على توصية بـ"توخي الحذر الشديد" وإجراء تقييم متواصل للمخاطر عند تسيير الرحلات إلى المنطقة.

وأضافت "ويز إير" أن القرار يعكس "التنسيق المستمر مع السلطات المحلية والدولية، بما في ذلك هيئات الطيران والأمن"، مؤكدة التزامها بـ"ضمان سلامة العمليات الجوية".

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الشركة، إيان مالين، إن "سلامة الركاب والطواقم ستبقى على رأس أولويات الشركة"، مضيفًا أن قرار استئناف الرحلات جاء بعد "نهج حذر ومدروس".

وبحسب تقارير إسرائيلية، تتوقع الشركة ارتفاعًا في الطلب على الرحلات من وإلى إسرائيل، وتعتزم تشغيل خطوط تشمل لندن وبودابست وبوخارست ولارنكا ووارسو وميلانو وروما ومدن أوروبية أخرى.

وفي السياق، أعلنت شركتا "أوستريان إيرلاينز" و"لوفتهانزا كارغو" استئناف نشاطهما في إسرائيل اعتبارًا من الأول من حزيران/ يونيو المقبل، مستندتين كذلك إلى تخفيف توصيات وكالة سلامة الطيران الأوروبية.

وكانت وكالة سلامة الطيران الأوروبية قد مددت، أمس الثلاثاء، توصيتها المتعلقة بعدم تسيير رحلات إلى إسرائيل ودول الخليج حتى 27 أيار/ مايو، لكنها عدّلت صياغة التوصية لتصبح قائمة على "الحذر المتزايد" بدل الدعوة المباشرة إلى تجنب الرحلات، في ظل استمرار التوتر الإقليمي ووقف إطلاق النار الهش.