ارتفاع هائل بالأسرى الفلسطينيين القاصرين بالعزل الانفرادي بعد 7 أكتوبر

عدد الأسرى القاصرين في العزل الانفرادي ارتفع من أسير واحد قبل 7 أكتوبر إلى 290 أسيرا، وعدد الأسيرات من أسيرتين إلى 25، وعدد الأسرى البالغين تضاعف ثلاث مرات وبلغ عددهم 4493* خبراء: العزل الانفرادي مواز للتعذيب

ارتفع عدد الأسيرات والأسرى الفلسطينيين وخاصة القاصرين بينهم الذين تم زجهم في زنازين العزل الانفراد في السجون الإسرائيلية بشكل هائل منذ العام 2023، وفقا لمعطيات نشرتها المنظمة الحقوقية أطباء لحقوق الإنسان وحصلت عليها من مصلحة السجون الإسرائيلية بموجب طلب حرية المعلومات.

وتبين من المعطيات أن عدد الأسرى القاصرين الذين نُقلوا إلى زنازين العزل الانفرادي ارتفع من قاصر واحد في العام 2022 إلى 50 في العام 2023 وإلى 290 قاصرا في العام 2024.

وتضاعف عدد الأسرى الفلسطينيين البالغين الذين احتجزوا في زنازين العزل الانفرادي ثلاث مرات تقريبا في العام 2024 قياسا بالعام 2023 وبلغ عددهم 4493، بينما ارتفع عدد الأسيرات في العزل الانفرادي من أسيرتين في العام 2022 إلى 25 أسيرة في العام 2024.

وتقسم مصلحة السجون الإسرائيلية العزل الانفرادي للأسرى الفلسطينيين إلى نوعين، "عزل عقابي" لمدة 14 يوما من الناحية الرسمية، و"عزل رادع" الذي يمكن أن يستمر لستة أشهر ومن ثم تجديده. ومعظم الحالات المذكورة هي "عزل عقابي"، لكنه جماعي، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الخميس.

وتؤكد منظمات حقوق الإنسان والخبراء على أن العزل الانفرادي هو عقوبة متطرفة ومواز للتعذيب، وتدل أبحاث كثيرة على أن العزل الانفرادي من شأنه أن يتسبب بوضع نفسي شديد وبضمن ذلك زيادة مخاطر أفكار الانتحارية، واضطراب الهوية، ومشاكل الذاكرة، والهلوسة، والقلق الشديد، إضافة إلى أمراض جسدية ناجمة عن الاحتجاز في زنزانة صغيرة ومغلقة ويتواجد مرحاض داخلها.

ويضاف العزل الانفرادي إلى تشديد متطرف لظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر العام 2023. وأفاد أسرى محررون ومحاموهم بنقص الطعام وعنف شديد من جانب السجانين، ومنعهم من حيازة كتب وأشياء خاصة بهم في الزنازين، وبانتشار أمراض جلدية وبأمور أخرى.

وأكدت عونغ بن درور، من دائرة الأسرى في جمعية أطباء لحقوق الإنسان، أنه "بدلا من وسيلة استثنائية، تحول العزل الانفرادي إلى أداة روتينية، ضد القاصرين والنساء أيضا. ويثير الارتفاع الهائل في استخدام العزل الانفرادي تخوفات كبيرة حيال عواقبه على حقوق الإنسان وعلى الوضع النفسي والجسدي للأسرى".

وادعت مصلحة السجون أنها "تعمل بموجب سياسة حوكمة السجن، بحيث أن أي خرق للنظام والطاعة يقابل بعقاب شديد ودون مساومة"، وزعمت أن "هذا يتم بموجب القانون".