استطلاع: الليكود يتفوّق على بينيت ولبيد... تحالف آيزنكوت معهما يُضعف الكتلة المناوئة لنتنياهو

أظهر استطلاع تفوق حزب الليكود بقيادة نتنياهو بحصوله على 26 مقعدا، متقدما على تحالف نفتالي بينيت ويائير لبيد؛ كما حلّ نتنياهو أولا كالأنسب لمنصب رئيس الحكومة، بينما يفضل ناخبو المعارضة قيادة بينيت للمرحلة المقبلة.

أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، الخميس، تفوُّق حزب الليكود الذي يقوده رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على التحالُف الذي يجمع رئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينيت، ورئيس المعارضة يائير لبيد، حال أُجريت الانتخابات اليوم.

وبحسب نتائج الاستطلاع الذي نشرت نتائجه القناة الإسرائيلية 12، فإنه لو أُجريت انتخابات الكنيست اليوم، لتحصّل الليكود على 26 مقعدا، متفوّقا بمقعدين على "بِياحد"- تحالف بينيت ولبيد، الذي يحصل على 45 مقعدًا.

وجاءت نتائج الاستطلاع في ما يتعلّق بتوزيع المقاعد على النحو الآتي:

الليكود: 26 مقعدا.

"بِياحد" (تحالف بينيت ولبيد): 24 مقعدا.

"يَشار": 15 مقعدا.

"الديمقراطيون" (تحالف العمل وميرتس): 10 مقاعد.

"شاس": 9 مقاعد.

"عوتسما يهوديت": 9 مقاعد.

"يسرائيل بيتينو": 9 مقاعد.

"يهدوت هتوراه": 8 مقاعد.

تحالف الجبهة والعربية للتغيير: 5 مقاعد.

القائمة الموحدة: 5 مقاعد.

ولا يتجاوز كل من "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتس، و"كاحول لافان" الذي يترأسه بيني غانتس، وحزب بقيادة يوعاز هندل الذي يستند إلى قاعدة من جنود الاحتياط؛ نسبة الحسم.

ماذا لو انضمّ آيزنكوت إلى بينيت ولبيد؟

وبحسب الاستطلاع، فإن تحالُفا يجمع "بِيحاد"، و"يشار" الذي يقوده رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، غادي آيزنكوت، سيحصل على 38 مقعدًا في انتخابات تُجرى اليوم.

ويُظهر الاستطلاع أن هذا التحالف لن يُعزّز قوّة التحالف، إذ إنه لو خاض "بِيحاد"، و"يشار" الانتخابات بشكل منفصل، لحصلا على 39 مقعدًا.

تحالف "بِياحد" مع "يشار": 38 مقعدا.

الليكود: 27 مقعدا.

"الديمقراطيون": 10 مقاعد.

"شاس": 9 مقاعد.

"يسرائيل بيتينو": 9 مقاعد.

"عوتسما يهوديت": 9 مقاعد.

"يهدوت هتوراه": 8 مقاعد.

تحالف الجبهة والعربية للتغيير: 5 مقاعد.

القائمة الموحدة: 5 مقاعد.

وفي هذه الحالة، يُضعف تحالف بينيت ولبيد مع آيزنكوت الكتلة المناوئة لنتنياهو، بمقعد واحد، ليصبح مجموع مقاعدها 57، ويُعزز كتلة الائتلاف بمقعد واحد ليصبح مجموع مقاعدها 53، فيما تحصل الأحزاب العربية على 10 مقاعد.

الملاءمة لرئاسة الحكومة

وسُئل المشاركون في الاستطلاع عن الأنسب لتولّي منصب رئيس الحكومة، ليتفوّق نتنياهو على منافسيه.

وفي مقارنة بين نتنياهو وبينيت، حصل نتنياهو على تأييد 40% من المشاركين، مقابل 33% لبينيت.

وفي مقارنة بين نتنياهو وآيزنكوت، حصل نتنياهو على 39%، فيما حصل آيزنكوت على 34%.

وفي مقارنة بين نتنياهو وليبرمان، أيّد 41% من المشاركين نتنياهو، فيما رأى 22% فقط، أن ليبرمان هو الأنسب.

من المُفضَّل لقيادة المعارضة؟

وأجاب 45% من المستطلعة آراؤهم من الذين يعتزمون التصويت للمعارضة، أنهم يفضلون أن يقود بينيت المعارضة، بينما يفضل 42% منهم غادي آيزنكوت.

وفي حال لم تحصل المعارضة على 61 مقعدًا، أجاب 40% من المستطلعة آراؤهم الذين يعتزمون التصويت للمعارضة كذلك، أنهم يفضلون انضمام حزب عربي.

وأجاب 18% فقط من المشاركين في الاستطلاع بأنه من الأفضل انضمام حزب حريديّ، بينما أجاب 34% بأنه لا ينبغي إشراك أي منهم.