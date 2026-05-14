بنك إسرائيل: الائتمان العقاري يرتفع رغم تباطؤ شراء الشقق

تقرير لبنك إسرائيل يشير إلى ارتفاع حاد في تمويل مشاريع الإسكان خلال 2025، بالتزامن مع تراجع الطلب على الشقق الجديدة وبلوغ مخزون الشقق غير المباعة مستوى قياسيًا، وسط تحذيرات من تصاعد مخاطر الائتمان في قطاع العقارات.

حذّر بنك إسرائيل من ارتفاع المخاطر المرتبطة بقطاعي البناء والعقارات، في ظل استمرار نمو الائتمان الممنوح للمطورين وشركات البناء، بالتوازي مع تراجع الطلب على الشقق الجديدة وارتفاع مخزون الشقق غير المباعة إلى مستوى قياسي خلال 2025.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وجاء ذلك في بيان صادر عن بنك إسرائيل، الخميس، تضمّن مقتطفات من تقرير مراجعة النظام المصرفي لعام 2025، أشار فيه إلى أن الائتمان الممنوح لقطاعي البناء والعقارات يشكل نحو 39% من إجمالي الائتمان الممنوح للمصالح التجارية، ونحو 21% من إجمالي الائتمان الممنوح للجمهور.

وبحسب المعطيات، واصل الائتمان الممنوح لقطاعي البناء والعقارات في المجموعات المصرفية الخمس الكبرى نموه خلال عام 2025 بنسبة تقارب 14%، في وقت تحدث فيه البنك عن "ارتفاع طفيف" في مخاطر الائتمان المرتبطة بالقطاع، على خلفية تباطؤ شراء الشقق الجديدة وازدياد عدد الوحدات غير المباعة.

وأشار البنك إلى أن هيئة الرقابة على البنوك تواصل متابعة تطورات الائتمان في هذا القطاع "عن كثب"، مع مراقبة المخاطر الناشئة وفق مجالات النشاط المختلفة، وإلزام البنوك بإدارة صارمة لمخاطر الائتمان.

وفي 2025، سُجّل نمو معتدل بنحو 6% في رصيد الائتمان المخصص للأراضي في المجموعات المصرفية الخمس الكبرى، ليبلغ إجمالي الرصيد حوالي 104 مليارات شيكل، وذلك "عقب تباطؤ هذا الائتمان خلال الفترة 2023-2024".

وأظهرت المعطيات ارتفاعًا حادًا في القروض المخصصة لتمويل مشاريع البناء السكني بنسبة تقارب 40% خلال عام 2025، إذ ارتفعت من نحو 49 مليار شيكل نهاية 2024 إلى نحو 69 مليار شيكل نهاية 2025، في استمرار للاتجاه التصاعدي الذي بدأ خلال العامين السابقين.

وعزا بنك إسرائيل تزايد احتياجات التمويل لدى شركات التطوير العقاري إلى تراجع صفقات شراء الشقق الجديدة، وارتفاع تكاليف البناء، إضافة إلى حملات التحفيز التي يقدمها المطورون للمشترين، والتي تشمل في بعض الحالات تأجيلًا كبيرًا في دفعات شراء الشقق.

كما أشار التقرير إلى تراجع متوسط "نسبة استيعاب التمويل" في مشاريع البناء السكني بنحو 12 نقطة مئوية لتصل إلى نحو 58% خلال عام 2025، إلى جانب ارتفاع نسبة المشاريع التي يفوق فيها معدل التنفيذ الهندسي وتيرة المبيعات، وهو ما اعتبره التقرير مؤشرًا إضافيًا على ارتفاع مستوى المخاطر في القطاع.

وسجل عام 2025، زيادة (بنسبة 9%) في حصة التعرض الإجمالي في المجموعات المصرفية الخمس الكبرى للمشاريع التي يكون فيها معدل التنفيذ الهندسي أعلى من معدل المبيعات، لتصل إلى حوالي 44% في نهاية عام 2025.

ولفت البنك إلى أن الفجوة بين معدل تنفيذ المشاريع الهندسية ومعدل المبيعات تعتبر مؤشرًا على مستوى المخاطر في مشروع البناء؛ وأفاد بنك إسرائيل بأن التقرير الكامل لمراجعة النظام المصرفي في إسرائيل لعام 2025 سيُنشر قريبًا.