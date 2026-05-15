استطلاع: 61 مقعدا للأحزاب الصهيونية في المعارضة بحال جرت انتخابات الكنيست الآن

أظهر استطلاع نُشر اليوم، الجمعة، أن الأحزاب الصهيونية في المعارضة ستحصل على 61 مقعدا في حال جرت انتخابات للكنيست الآن، وبحسب الاستطلاع فإن أغلبية الإسرائيليين تؤيد اعتزال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الحياة السياسية وعدم خوض الانتخابات المقبلة.

وحسب الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "معاريف"، فإن قائمة "ياحد" المؤلفة من حزبي نفتالي بينيت و"ييش عتيد" ستحصل على 26 مقعدا، الليكود 15، حزب برئاسة غادي آيزنكوت 16، حزب "الديمقراطيين" 10، "يسرائيل بيتينو" 9، شاس 9، "عوتسما يهوديت" 8، "يهدوت هتوراة" 7، الجبهة – العربية للتغيير 5، القائمة الموحدة 5.

وفي حال خاضت الانتخابات قائمة تحالف بين حزب عناصر الاحتياط، برئاسة يوعاز هندل، وعضو الكنيست حيلي تروبر، الذي انشق مؤخرا عن حزب "كاحول لافان" الذي يرأسه بيني غانتس، فإن هذه القائمة ستحصل على 4 مقاعد، لكنها ستؤدي إلى تراجع الأحزاب الصهيونية في المعارضة إلى 58 مقعدا.

وفي حال خاضت الانتخابات قائمة تجمع أحزاب بينيت وآيزنكوت و"يسرائيل بيتينو" فإنها ستحصل على 49 مقعدا، لكن الأحزاب الصهيونية في المعارضة ستحصل مجتمعة على 60 مقعدا.

وأيد 55% من المستطلعين رحيل نتنياهو عن الحياة السياسية وألا يخوض الانتخابات المقبلة، بينما قال 38%، وبينهم 91% من ناخبي أحزاب الائتلاف، إنهم يريدون أن يخوض الانتخابات على رأس حزب الليكود، وأجاب 7% أنهم لا يعرفون الإجابة.