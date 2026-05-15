الجيش الإسرائيلي يجري تدريبا لمواجهة "حدث طارئ بالحدود الشرقية".. زامير: تحديات تتطلب تعزيز الجاهزية

أجرى الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مناورة عسكرية من أجل التعامل مع "حدث طارئ على الحدود الشرقية"، شهدت مشاركة رئيس أركانه، إيال زامير، الذي أجرى تقييما للوضع في موقع إجراء التدريب.

جاء ذلك بحسب بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أشار إلى إجراء "اختبار رئيس الأركان الذي أطلِق عليه اسم ’الكبريت والنار’، للوقوف على مدى جاهزية الجيش الإسرائيلي في مختلف المنظومات التابعة لهيئة الأركان، والقوات الميدانية من أجل التعامل مع حدث طارئ على الحدود الشرقية، ضمن نطاق الفرقتين 96 و80".

وذكر البيان أنه "تم خلال المناورة، التدريب على عدة سيناريوهات، بينها: حوادث تسلل إلى بلدات، والتعامل مع طائرات مسيّرة، وأحداث معقدة في مناطق فنادق، ومصانع البحر الميت".

وأضاف أنه "خلال المناورة المباغتة، جرى تفعيل حالات التأهب واستنفار القوات، والتنسيق بين الفرق العسكرية، والتعاون بين القوات الجوية والبرية، بمشاركة طائرات ومروحيات قتالية، شنت عشرات الغارات الجوية، خلال فترات زمنية قصيرة، إلى جانب التدريب على إنزال قوات خاصة للتدخل الفوري في أحداث معقدة، داخل مناطق مدنية".

كما "تدربت قوات خاصة من سلاح الجو على سيناريو تسلّل (عناصر) إلى أحد الفنادق الواقعة في المنطقة"، وفق البيان الذي أشار إلى أن "القوات النظامية وقوات الاحتياط، قد وصلت إلى المنطقة خلال وقت قصير، فيما بلغت نسبة استجابة قوات الاحتياط في ألوية ’دافيد’ نحو 100%".

ولفت البيان إلى أن "الملخّص الأولي للمناورة، يُظهر أن تنظيم أوامر الدفاع الجديدة التي تم دمجها والتدرب عليها ضمن الدروس المستفادة من 7 أكتوبر (هجوم ’طوفان الأقصى’ الذي شنّته حماس)، إلى جانب إقامة أطر جديدة لتعزيز الدفاع على الحدود الشرقية ضمن مفهوم الأمن الجديد على الحدود، قد ساهما في النجاح في التعامل مع حدث طارئ".

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه "سيُجري دراسة معمقة، لاستخلاص العبر من المناورة، مع تحديد نقاط الضعف والنقاط الإيجابية، بهدف مواصلة تحسين الدفاع وجاهزية الجيش لمختلف السيناريوهات".

زامير: تدريب لمواجهة هجوم واسع النطاق مع سيناريوهات معقّدة

وذكر بيان آخر صدر عن الجيش الإسرائيلي أن "رئيس الأركان، إيال زامير، أجرى اليوم، زيارة تفقدية للتدريب المفاجئ الذي أقمته هيئة الأركان، والمسمى ’الكبريت والنار’ في منطقة الحدود الشرقية، برفقة كل من رئيس هيئة العمليات إيتسيك كوهين، وقائد القوات البرية نداف لوتان، وقائد المنطقة الوسطى آفي بلوط، وقائد الفرقة 80 يسرائيل فريدلر، وقائد الفرقة 96 أورين سيمحا، إلى جانب قادة آخرين".

زامير خلال تواجده مع عناصر من الجيش بمنطقة التدريب

وأضاف الجيش أن زامير "أجرى خلال الزيارة، تقييمًا للوضع، ودرّب قوات الفرقة التي تم استدعاؤها بشكل عاجل، ووقف على مدى استعدادها للتعامل مع مجموعة متنوعة من السيناريوهات".

وقال زامير في تصريحات أدلى بها، إن "أحد الدروس الرئيسية المستخلصة من... السابع من أكتوبر، هو الحاجة إلى الجاهزية العالية والدائمة لمواجهة هجوم مفاجئ على حدودنا، من مستوى الفصيل وحتى هيئة الأركان العامة، وهذا ما نتدرّب عليه هنا اليوم من خلال تدريب على مستوى هيئة الأركان لمواجهة هجوم واسع النطاق مع سيناريوهات معقّدة، في منطقة مليئة بالتحديات، حيث تتمثل مهمتنا الأولى قبل كل شيء في حماية الحدود، وسكان المنطقة".

وأضاف أن "هذا التدريب هو تدريب مهم وذو دلالة كبيرة، علمًا بأنه يعبّر عن استخلاصنا للعبر، وعن الأهمية الكبيرة التي نوليها لهذه الجبهات، وعن الحاجة إلى البقاء يقظين ومستعدين في مواجهة سيناريو هجوم مباغت"، مشيرا إلى أن "قوة قادرة على الوصول بسرعة إلى ساحة دامية، تستطيع احتواء الحدث منذ مراحله الأولى، وتقليص نطاقه، وهذا ما نتدرّب عليه اليوم".

وتابع: "نحن نخوض معركة متعددة الجبهات ومتواصلة، والتحديات التي أمامنا كبيرة وتُلزمنا بمواصلة تعزيز الجاهزية، والكفاءة، والقدرة على التعامل مع سيناريوهات معقّدة، وعلينا الآن أن نتعلّم ونستخلص العبر من التدريب بشكل مهني، لكي نتمكن من تعزيز وتصحيح ما هو مطلوب".

وأشار إلى أن "هذا تدريب يضم قوات من مختلف الهيئات والأذرع، ومن بينهم عدد كبير من جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم في منتصف الليل لتدريب مفاجئ".