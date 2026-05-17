أملا بتأجيل حل الكنيست: نتنياهو يبلغ الحريديين بإعادة طرح قانون التجنيد

نتنياهو يحاول تهدئة التوتر بينه وبين الزعيم الروحي لكتلة "يهدوت هتوراة"، ومصادر في حزب شاس تقول إنه في حال طرح قانون التجنيد للتصويت في الكنيست، فإن الحاخامات سيُطالبون باتخاذ قرار بشأن قانون حل الكنيست

ذكر أعضاء كنيست حريديون اليوم، الأحد، أن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أبلغهم بأن مشروع قانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية سيطرح مجددا للنقاش في لجنة الخارجية والأمن في الكنيست غدا، الإثنين، وأنه لا يزال يتوقع التصويت على مشروع قانون حل الكنيست بالقراءة التمهيدية يوم الأربعاء المقبل.

وكانت كتلة "يهدوت هتوراة" قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها بصدد تقديم مشروع قانون حل الكنيست احتجاجا على عدم تقدم إجراءات تشريع قانون التجنيد وبعد إبلاغ نتنياهو الأحزاب الحريدية أن هذا القانون لن يطرح للتصويت عليه في الكنيست بسبب عدم وجود أغلبية مؤيدة له في الائتلاف، لكن الائتلاف قدم مشروع قانون حل الكنيست، يوم الأربعاء الماضي، في محاولة للسيطرة على القرار بشأن موعد الانتخابات المبكرة.

وأعلن الزعيم الروحي لكتلة "يهدوت هتوراة"، الحاخام دافيد لاندو، الخميس، أنه لم يعد هناك ثقة بنتنياهو بسبب عدم سن قانون الإعفاء من التجنيد وأن الحريديين لن يكونوا جزءا من الكتلة الداعمة لنتنياهو بعد الآن.

وأعلن لاندو، اليوم، أنه "أوعز لأعضاء الكنيست من يهدوت هتوراة، أمس، بعدم الانجرار إلى خدع سياسية وأن يؤيدوا حل الكنيست يوم الأربعاء". ونقلت القناة 12 عن مصادر في "يهدوت هتوراة" قولها إنه سيستمر تقدم إجراءات حل الكنيست حتى لو استأنفت إسرائيل الحرب على إيران.

ونقل موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني عن مصادر في حزب شاس قولها أيضا إنهم تبلغوا من مكتب نتنياهو بأنه سيحاول تقديم مشروع القانون وأن من شأن ذلك أن يهدئ التوتر بين الحاخام لاندو ونتنياهو. وسيجري البحث في لجنة الخارجية والأمن في احتمالات سن قانون الإعفاء من التجنيد، رغم وجود معارضة للقانون داخل الائتلاف ومن جانب الاستشارة القضائية للجنة.

لكن الصحيفة ذكرت، نقلا عن أعضاء كنيست في "يهدوت هتوراة"، أنه في حال طرح قانون الإعفاء من التجنيد للتصويت، فإن الحاخامات سيطالَبون بأن يقرروا بشأن تأييدهم لحل الكنيست، ما يدل على أن نتنياهو يأمل بإرجاء التصويت على حل الكنيست.