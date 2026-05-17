السلطات الإسرائيلية تخفي طبيعة انفجار "غامض" في مصنع محركات صواريخ

تقارير: تم توثيق الانفجار بمقاطع فيديو شوهدت فيها كرة نار كبيرة ووميض غير مألوف في منطقة القدس، وحالة هلع كبيرة انتشرت بين سكان المنطقة، وخبراء يشككون بادعاء شركة "تومير" لإنتاج محركات الصواريخ أن الانفجار مان "متوقعا"

أثار دوي انفجار كبير رافقه ظهور كرة نار كبيرة في سماء مدينة بيت شيمش حالة هلع بين السكان في منطقة القدس، مساء أمس السبت، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الأحد، أنه انتشرت بين السكان تساؤلات حول حقيقة هذا الانفجار، رغم أن شركة "تومير" لإنتاج محركات الصواريخ أعلنت بعد الانفجار أنه كان مخططا مسبقا.

وذكر موقع "واللا" الإلكتروني أن "تجربة محرك صاروخي لا يفترض أن ينتهي بانفجار"، فيما أفادت القناة 12 بأنه على الرغم من بيان شركة "تومير" بأن الانفجار كان مراقبا، إلا أن لدى سكان هذه المنطقة "شكوك كثيرة حول طبيعة الحدث وقوة الانفجار وتوقيت حدوثه".

وحسب وسائل الإعلام، فإنه تم توثيق الانفجار بمقاطع فيديو شوهدت فيها كرة نار كبيرة ووميض غير مألوف، وأن حالة هلع كبيرة انتشرت بين سكان المنطقة في ظل التوتر الأمني بسبب الحرب والتخوف الأولي من أن الانفجار نجم عن حدث أمني استثنائي.

وأفادت القناة 12 بأن الإعلان أن الانفجار كان متوقعا مسبقا "قوبل بتشكك من جانب خبراء في مجال المواد المتفجرة والأمان"، ونقلت عن مصادر خبيرة في تجارب من هذا النوع وخبراء متفجرات قولهم إن "تجربة مراقبة" من النوع الذي تم وصفه لا تُنفذ عادة عند الساعة الحادية عشرة من مساء يوم السبت، وينتج عنه وميض يشاهد من مسافة بعيدة بدون إعلان مسبق.

ونفت بلدية بيت شيمش ادعاءات حول إبلاغها مسبقا بحدث كهذا، وأفاد سكان بأنهم لم يبلغوا مسبقا أبدا قبل الانفجار، وأنه لم تسبق الانفجار أي تحركات غير عادية لقوات الأمن في المنطقة.