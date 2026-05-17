تقرير: إعلان نتنياهو زيارة الإمارات استهدف قطع الطريق على بينيت

أثار إعلان مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو زيارته السرية للإمارات توترات دبلوماسية حادة مع أبو ظبي، وكشف تقرير أن الدافع سياسي دعائي، لقطع الطريق على زيارة منافسه نفتالي بينيت، وسط مخاوف إماراتية من التوتر مع إيران.

تسبّب التأكيد الرسميّ الإسرائيلي، لإجراء رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، زيارة إلى الإمارات، خلال الحرب على إيران في "توترات حادة" بين تل أبيب وأبو ظبي، بحسب ما أورد تقرير صحافيّ، الأحد، والذي أشار إلى دوافع شخصية دعائية لنتنياهو، تكمن وراء إعلان تل أبيب، بما يخالف رغبة أبو ظبي، عشيّة الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة.

وبحسب التقرير، فإنّ الإعلان عن الزيارة، يرتبط بحقيقة أنه في يوم الخميس، أي بعد يوم من إعلان نتنياهو الرسمي، كان من المقرر أن يزور رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، نفتالي بينيت، الإمارات أيضًا.

وذكرت القناة الإسرائيلية 12، أن تأكيد مكتب نتنياهو، الأربعاء الماضي، "بطريقة غير مألوفة واستثنائية"، بأن نتنياهو قد زار الإمارات خلال الحرب؛ "تسبب في توترات حادة بين البلدين، بعد أن طالبت سلطات أبو ظبي صراحةً، بإبقاء الاجتماع، سريًّا".

وأوردت القناة في تقرير، أنه رغم طلب الإمارات الصريح، بالحفاظ على سرية الزيارة، "قرّر مكتب نتنياهو من تلقاء نفسه الإعلان عنها، ما أدّى إلى عاصفة دبلوماسية، وأزمة سياسية".

وأشارت إلى أن تصاعُد التوترات في وقت يشهد تعاونًا بين البلدين في العديد من القضايا، بما في ذلك في سياق الحرب ضدّ إيران، مضيفة أن "الدافع وراء قرار الإعلان عن الزيارة؛ سياسي بحت، وليس دبلوماسيا"، في إشارة إلى محاولة نتنياهو كسب المزيد من الأصوات، والترويج لنفسه أكثر، عشية الانتخابات.

وبحسب التقرير، فإنّ الإعلان عن الزيارة، يرتبط بحقيقة أنه في يوم الخميس، أي بعد يوم من إعلان نتنياهو الرسمي، كان من المقرر أن يزور رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، نفتالي بينيت، الإمارات أيضًا.

وأشار التقرير إلى أنه كان من المقرّر أن يلتقي بينيت مع الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، وكبار المسؤولين الحكوميين في أبو ظبي.

ونقل عن مصدرين وصفهما بالمطّلعين على التفاصيل، أن نتنياهو "لم يكن مستعدا لموقف تُعلَن فيه زيارة بينيت، بينما تبقى زيارته سريّة".

وكان القلق في مكتب نتنياهو، يتمثل في "احتمال نشوء وضع، لا يُرحَّب فيه بنتنياهو كضيف في الإمارات، مقارنةً ببينيت، ورغم رغبة الرقابة (في إسرائيل) في إبقاء زيارة نتنياهو سريّة، سمح مكتب رئيس الحكومة، بالإعلان عنها، مخالِفًا بذلك الأعراف الدبلوماسية المتفق عليها مع الإمارات".

وذكر التقرير أن زيارة بينيت، لم يُعلَن عنها حتى الآن، إلا أن الخشية من تسريبها، دفعت نتنياهو إلى الإعلان عن زيارته إلى البلاد.

وتسبب الإعلان الإسرائيلي، والمنشورات بشأنها، في "حرج كبير" لأبو ظبي، التي نفت الزيارة رسميًا؛ و"يكمن وراء هذا النفي خشية الإماراتيين من الارتباط بالمحور المناهض لإيران، في ظل تصاعد التوترات الأمنية"، ففي وقت سابق من هذا الشهر، تعرضت البلاد لهجوم إيراني في الفجيرة، ما زاد من حساسية القيادة الإماراتية تجاه التقارير المتعلقة بالعلاقات الأمنية والزيارات السرية للممثلين الإسرائيليين إلى أراضيها.

وبحسب القناة 12، فقد رفض مكتب بينيت تأكيد التفاصيل، لافتا إلى أنه غير مستعد للتعليق على مسألة، إجراء الزيارة من عدمها. كما نفى مكتب نتنياهو التفاصيل الواردة في التقرير.