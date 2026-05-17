لجنة الانتخابات والشاباك يبحثان حماية الانتخابات "من أي تأثير أجنبي"

اجتماع بين لجنة الانتخابات الإسرائيلية ورئيس الشاباك لبحث الاستعدادات للانتخابات المقبلة، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات داخل إسرائيل من استغلال التصعيد الأمني أو الحرب للتأثير على المسار الانتخابي وإرجاء الانتخابات.

عقد رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، القاضي نوعم سولبرغ، اجتماعًا مع رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، دافيد زيني، لبحث استعدادات الجهاز للانتخابات المقبلة للكنيست الـ26، في ظل تصاعد التحذيرات من التأثير على مسار الانتخابات.

وجاء الاجتماع، بحسب بيان مشترك صدر عن لجنة الانتخابات المركزية والشاباك، بمشاركة القائم بأعمال المدير العام للجنة، حيث تناول "التعاون بين اللجنة والجهاز" وسبل الدعم الذي يقدمه الشاباك للجنة "من أجل حماية الديمقراطية".

وأشار البيان إلى أن الاجتماع يأتي استمرارا لآليات العمل التي اعتمدت في جولات انتخابية سابقة، فيما قال سولبرغ إنه "يرحب بتجنّد الشاباك واستعداده لمساعدة اللجنة ومساهمته في الحفاظ على نزاهة الانتخابات".

من جهته، قال القائم بأعمال المدير العام للجنة الانتخابات إن رئيس الشاباك وجّه الجهاز إلى "الانخراط الكامل" في حماية العملية الانتخابية و"تعزيز الديمقراطية الإسرائيلية"، إلى جانب "منع وإحباط أي تأثير أجنبي" على الانتخابات.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل الجدل بشأن احتمال استغلال الأوضاع الأمنية والعسكرية مع اقتراب الانتخابات المقبلة، خصوصًا على خلفية تحذيرات أطلقها مسؤولون إسرائيليون سابقون بشأن إمكانية تأجيل الانتخابات بذريعة التطورات الأمنية.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، إيهود باراك، قد حذر أخيرًا من أن رئيس الحكومة الحالي، بنيامين نتنياهو، قد يلجأ إلى "إعلان حالة طوارئ" قبل أيام من الانتخابات إذا شعر بأن فرص فوزه تتراجع، معتبرا أن نتنياهو "سيفعل كل ما في وسعه من أجل البقاء السياسي"، بحسب تعبيره.

كما أثار رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، مخاوف مماثلة، بعدما قال إن نتنياهو قد يبادر إلى عملية عسكرية "لأهداف انتخابية"، داعيًا المؤسسة الأمنية إلى عدم الانجرار وراء اعتبارات سياسية مرتبطة بالانتخابات.

وتعكس هذه التصريحات تصاعد المخاوف داخل المؤسسة السياسية الإسرائيلية من تداخل المسار الأمني مع الاستعدادات الانتخابية، في ظل استمرار الحرب والتوترات الإقليمية، وتمسك نتنياهو في الحكم رغم الانقسام في الشارع الإسرائيلي حول شخصه.