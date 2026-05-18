الولايات المتحدة تعتزم الإبقاء على عشرات طائرات التزويد بالوقود في مطاري بن غوريون ورامون حتى نهاية العام، وسط تحذيرات إسرائيلية من شلل متزايد في حركة الطيران المدني وارتفاع أسعار الرحلات، وفي ظل التقديرات بإمكانية استئناف الحرب.

طائرات تزويد بالوقود أميركية في مطار بن غوريون، نيسان الماضي (Getty Images)

تعتزم الولايات المتحدة الإبقاء على عشرات طائرات التزويد بالوقود التابعة للجيش الأميركي، والمتمركزة في مطار بن غوريون ومطار رامون الإسرائيليين، حتى نهاية العام الجاري، في ظل التوتر مع إيران والتقديرات بإمكانية استئناف الحرب.

جاء ذلك بحسب ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الإثنين؛ مشيرة إلى أن إسرائيل تلقت رسائل من الجانب الأميركي تفيد بأن طائرات التزويد بالوقود والتعزيزات العسكرية المنتشرة في مطار بن غوريون ستبقى "حتى نهاية السنة على أقل تقدير".

وأشار التقرير إلى أن انتشار الطائرات العسكرية الأميركية في معظم مساحات الوقوف داخل مطار بن غوريون يتسبب بصعوبات تشغيلية كبيرة، وسط تقديرات بأن ينعكس ذلك على حركة الطيران المدني وأسعار الرحلات الجوية خلال موسم الصيف.

وكان رئيس سلطة الطيران المدني الإسرائيلية، شموئيل زكاي، قد حذّر مؤخرا من أن "مطار بن غوريون يُدار كقاعدة عسكرية وليس كمطار مدني"، فيما وصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية الوضع في مطار "رامون" جنوبي البلاد بأنه مشابه.

كما أشارت تقديرات إسرائيلية إلى أن استمرار تمركز الطائرات الأميركية داخل المطارات الإسرائيلية قد ينعكس مباشرة على عودة مطار بن غوريون إلى العمل الطبيعي، كما قد يؤثر على أسعار الرحلات الجوية وحركة شركات الطيران الأجنبية.

ولفتت التقارير إلى أن بقاء الطائرات الأميركية لفترة طويلة قد يدفع شركات طيران أجنبية إلى الامتناع عن زيادة عدد رحلاتها إلى إسرائيل أو توسيع خطوطها الجوية خلال الصيف، ما ينذر بـ"صيف صعب" في قطاع الطيران الإسرائيلي.

وكان زكاي قد حذر، الأسبوع الماضي، في رسالة بعث بها إلى وزيرة المواصلات، ميري ريغيف، والمدير العام للوزارة، موشيه بن زاكين، من أن الوجود العسكري الأميركي في مطار بن غوريون يعيق الرحلات المدنية ويؤخر عودة شركات الطيران الأجنبية.

وقال حينها إن تحويل المطار الرئيسي في إسرائيل إلى "قاعدة عسكرية" يهدد استقرار شركات الطيران الإسرائيلية الصغيرة، ويؤدي إلى ارتفاع أسعار الرحلات وتقليص عددها، في ظل استمرار التوتر الإقليمي منذ اندلاع الحرب على إيران في 28 شباط/ فبراير الماضي.

كما أشار إلى أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية "لا تدرك حجم الضرر" الذي لحق بقطاع الطيران المدني، داعيًا إلى نقل الطائرات الأميركية إلى قواعد عسكرية أخرى.

وخلال الأسابيع الماضية، نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورًا لعشرات الطائرات العسكرية الأميركية داخل مطار بن غوريون، في ظل الدعم العسكري الأميركي المتواصل لإسرائيل والتقديرات الإسرائيلية بإمكانية استئناف الحرب على إيران.