تقديرات إسرائيلية: حزب الله غيّر نمط القتال... انتقل إلى حرب العصابات

تقديرات إسرائيلية تتحدث عن انتقال حزب الله إلى أسلوب "حرب العصابات" والعمل ضمن خلايا صغيرة في جنوب لبنان، فيما تقر المؤسسة العسكرية بأن هجمات المسيّرات ما تزال تقيّد تحركات الجيش بنسبة تصل إلى 80%.

تزعم تقديرات في الجيش الإسرائيلي أن حزب الله غيّر نمط عملياته في جنوبي لبنان خلال الأيام الأخيرة، منتقلًا، بحسب وصفها، من العمل المنظم القائم على هيكلية قيادة مركزية إلى أسلوب أقرب إلى "حرب العصابات"، رغم استمرار الهجمات بالصواريخ والمسيّرات ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة في الأراضي اللبنانية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الإثنين، أن جهات في شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) تدّعي أن مقاتلي حزب الله باتوا يعملون ضمن خلايا صغيرة تتحرك بين قرى الجنوب اللبناني، مع الاعتماد على "استغلال الفرص الميدانية" بدل العمليات المنظمة التي أعدّ لها الحزب على مدى سنوات.

ووفق التقديرات الإسرائيلية، فإن اغتيال قادة ميدانيين، خصوصًا في "وحدة الرضوان"، أدى إلى إضعاف التسلسل القيادي داخل الحزب، فيما زعم مسؤول استخباراتي إسرائيلي أن استهداف غرف القيادة والقادة الميدانيين "يصعّب على حزب الله الحفاظ على تواصل قيادي كما كان في بداية الحرب".

وزعم المسؤول الإسرائيلي أن حزب الله بات يعمل، بحسب وصفه، ضمن "معركة بقاء"، بحسب تعبيره، رغم استمرار الحزب في تنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، بما في ذلك عبر طائرات مسيرة وصواريخ مضادة للمدرعات واشتباكات مباشرة.

وفي المقابل، تشير المعطيات الإسرائيلية نفسها إلى أن هجمات المسيّرات التابعة لحزب الله تفرض قيودًا كبيرة على تحركات الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، إذ تقدّر المصادر العسكرية أن هذا التهديد يقيّد ما بين 70 و80% من حرية عمل القوات الإسرائيلية جنوبي لبنان، خصوصًا خلال ساعات النهار.

كما تحدث التقرير عن نقص في الوسائل المضادة للمسيّرات داخل الوحدات القتالية، بينها بنادق "Shotgun" ومنظومات تصويب ذكية، في ظل تصاعد هجمات الطائرات المسيّرة التي أدت مقتل عدد من الجنود والضباط إسرائيليين.

وأمس الأحد، نقلت "كان 11" عن مصدر أمني قوله إن "احتلال جنوب لبنان بالكامل" لن يؤدي إلى القضاء على "آخر طائرة مسيّرة أو آخر صاروخ لحزب الله"، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ترى أن العمليات العسكرية قد تواصل إضعاف الحزب، لكنها لا توفر "حلًا جوهريًا" ينهي التهديد القائم نهائيًا.

وأضاف المصدر أن الجيش الإسرائيلي يعتمد وسائل دفاعية مختلفة لمواجهة الطائرات المسيّرة، لكنه شدد على أن "الحل العسكري وحده لا يكفي"، وأن الأمر يتطلب "اختراقًا سياسيًا" إلى جانب مواصلة الردع العسكري، في وقت تستمر فيه المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية.