مستوطنون يقتحمون الأراضي السورية 4 مرّات بـ24 ساعة

اقتحم مستوطنون من حركة استيطانية الأراضي السورية 4 مرات خلال 24 ساعة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي إعادة واعتقال 10 منهم، وسط تقاعس للشرطة وللجيش نفسه، نتيجة تلقي المستوطنين دعما من وزراء وأعضاء كنيست.

اقتحم مستوطنون الأراضي السورية، 4 مرّات خلال 24 ساعة فقط، بحسب ما أوردت هيئة البثّ الإسرائيلية العامة ("كان 11")، الأحد.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أصدره قبيل انتصاف ليل الأحد إن " عشرة مواطنين إسرائيليين (مستوطنين)، عبروا الحدود إلى الأراضي السورية، قبل قليل".

وأضاف أن "قوة تابعة للجيش الإسرائيلي، كانت متواجدة عند نقطة العبور، أعادتهم جميعهم إلى إسرائيل، واعتقلتهم".

وأشار إلى أن المستوطنين، "سُلِّموا إلى الشرطة الإسرائيلية، لاستكمال الإجراءات القانونية".

وأوردت هيئة البث الإسرائيلية، أن نشطاء في حركة استيطانية تٌسمّى "حلوتسي باشان"، قد اقتحموا سورية، "للمرة الرابعة في يوم واحد".

وذكرت قبل ذلك، أن مستوطنين، "اقتحموا الحدود إلى سورية في مجموعتين اليوم (الأحد)، وحاولوا الوصول إلى قمة جبل الشيخ السورية. أُلقي القبض على المجموعة الأولى ظهرًا، بينما اعتُقلت مجموعة أخرى مؤلفة من أربعة نشطاء (مساء الأحد) من قبل الجيش الإسرائيلي".

وخلافا للجيش، قالت هيئة البثّ إنه "على الرغم من أن هذه ليست المرة الأولى، إلا أن قوات الأمن والشرطة لا تقوم بدورها في هذا الحدث؛ لا اعتقالات، ولا شروطا للإفراج".

وأشارت إلى أن المستوطنين "يحظون بدعم من أعضاء الائتلاف والوزراء... وتُعقد المزيد من الاجتماعات مع الوزراء وأعضاء الكنيست".