الشرطة الإسرائيلية تتبع منشورات صحافيين أجانب لمنعهم من الدخول للضفة الغربية

تقرير: صحافي إيطالي مُنع من الدخول إلى إسرائيل والضفة الغربية بعد أن اتهم إسرائيل بممارسة سياسة أبارتهايد في الضفة، وحول إرهاب المستوطنين، فيما ادعت الشرطة أن له علاقة مع مسلحين فلسطينيين

تتبع الشرطة الإسرائيلية منشورات صحافيين أجانب في وسائل الإعلام التي يكتبون فيها وتجمع ملفات عنهم، بهدف التوصية لدى سلطة الهجرة الإسرائيلية بعدم السماح للذين ينتقدون إسرائيل بدخولهم إلى البلاد.

وتضمنت مذكرة أعدتها وحدة في الشرطة مسؤولة عن التعامل مع إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، في تموز/يوليو الماضي، رصدا لتقارير نشرها الصحافي الإيطالي المستقل، أليساندرو ستيفانلي، وعلى إثر ذلك تم منع دخوله إلى البلاد، وفق تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" اليوم، الثلاثاء.

ويعمل ستيفانلي مع عدة صحف، بينها "ليبراسيون" الفرنسية وأتلانتيك" الأميركية و"لا ريبوبليكا" و"لا ستامبا" الإيطاليتين، ومنذ العام 2023 دخل إلى إسرائيل وغادرها سبع مرات دون أن توقفه الشرطة أو تحقق معه، لكن في تموز/يوليو الماضي وصلته رسالة إلى بريده الإلكتروني تبلغه بأن تأشيرة دخوله لاغية وأن عليه التوجه إلى السفارة الإسرائيلية في روما من أجل تجديدها، إلا أنه لم يتلق أي تفسير من السفارة حول سبب إلغاء تأشيرته.

رغم ذلك، حاول ستيفانلي الدخول إلى إسرائيل عن طريق الأردن، لكن سلطة الهجرة الإسرائيلية أوقفته في معبر الكرامة وحققت معه، وتم إبلاغه بأنه ممنوع من الدخول، وأنه تم تحويله إلى أجهزة الأمن والخضوع لتحقيق أمني. وتبين من وثيقة الشرطة أن منع دخوله سببه أنه اتهم إسرائيل في تقارير صحافية بممارسة سياسة أبارتهايد في الضفة الغربية.

ووصفت مذكرة الشرطة، التي وقعها قائد قسم التحقيقات في وحدة "الجرائم القومية"، أي الوحدة التي تتعامل مع إرهاب المستوطنين، ولكنها تتقاعس في واجبها بسبب ولاء ضباط لوزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ستيفانلي بأنه "صحافي ومصور يغطي إسرائيل بصورة أحادية الجانب".

وتضمنت مذكرة الشرطة رابطا لتقرير مصور أعده الصحافي حول النقص في الملاجئ في القرى مسلوبة الاعتراف في النقب، وكُتب فيه أن هذه المناطق لا توجد فيها حماية من الصواريخ وأن أوضاعها تفاقمت بسبب "التمييز التاريخي والعزل الاجتماعي".

ويتهم رابط آخر إسرائيل بممارسة سياسة أبارتهايد في الضفة الغربية، بينما يؤدي رابط ثالث إلى تقرير حول تلويث البيئة وانتهاك حقوق العمال الفلسطينيين في منطقة صناعية استيطانية قرب طولكرم.

وبعد استئناف ستيفانلي إلى محكمة إسرائيلية على القرار ضده، قدمت الشرطة للمحكمة تقارير صحافية أخرى له إلى المحكمة، بينها تقريران مصوران حول أحداث في الضفة ومنشوران نشرهما في حسابه في انستغرام، تظهر في أحدهما صورة لمستوطن يمسك بعصا وكتب إلى جانبها أن على العالم أن يتدخل كي يلجم الإرهاب اليهودي في الضفة.

وقالت الشرطية التي ردّت على الاستئناف أمام المحكمة إن ستيفانلي "يدعو إلى تدخل دولي ضد آعنف المستوطنين’ ويرسم خارطة أحادية الجانب". وحول صورة نشرها الصحافي لمسلح فلسطيني في مخيم بلاطة في نابلس، قالت الشرطية إنه "يبدو أن لستيفانلي علاقة مع مسلحين من منطقة السلطة الفلسطينية".