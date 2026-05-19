تحذير إسرائيلي من السفر إلى بؤر نفشي إيبولا في أفريقيا

وزارة الصحة الإسرائيلية تصدر تحذيرًا من السفر إلى مناطق تفشي إيبولا في أفريقيا، بالتزامن مع إعلان منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية دولية بسبب اتساع رقعة الوباء في الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

حذّرت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، من السفر إلى مناطق في أفريقيا تشهد تفشيًا لفيروس إيبولا، وعلى رأسها جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، في ظل تصاعد القلق الدولي من اتساع رقعة الوباء وسرعة انتشاره.

وبحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11")، أوصى قسم الأوبئة في وزارة الصحة الإسرائيليين بتجنب السفر إلى المناطق الموبوءة، داعيًا الموجودين هناك إلى اتخاذ "إجراءات وقائية مشددة" للحد من خطر الإصابة بالفيروس.

وشددت الوزارة على ضرورة غسل اليدين بشكل متكرر، وتجنب الاحتكاك بالمصابين أو المشتبه بإصابتهم، إضافة إلى تجنب ملامسة متعلقات المرضى أو المتوفين بسبب الفيروس، بما في ذلك المعدات الطبية والمنسوجات.

كما أوصت الوزارة الإسرائيليين الموجودين في تلك المناطق بالابتعاد عن التجمعات المزدحمة، وتجنب زيارة المؤسسات الطبية أو المشاركة في مراسم التشييع، وتفادي الاحتكاك بالحيوانات التي قد تنقل العدوى، وخصوصًا الخفافيش والقرود والظباء.

وأكدت الوزارة أن فترة حضانة فيروس إيبولا قد تمتد حتى 21 يومًا، داعية العائدين من المناطق الموبوءة إلى إبلاغ الأطباء فورًا والدخول في العزل إذا ظهرت عليهم أعراض مثل الحمى أو آلام العضلات أو أي أعراض مرتبطة بالفيروس.

ويأتي التحذير الإسرائيلي في وقت أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية، الأحد، حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي بسبب تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا، في خطوة استثنائية وتعكس حجم القلق من تسارع انتشار الوباء.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، اليوم، إنه يشعر بـ"قلق بالغ من حجم الوباء وسرعة انتشاره"، مشيرًا إلى أن المنظمة سجلت أكثر من 500 حالة مشتبه بها ونحو 131 وفاة يُرجح أن تكون ناجمة عن الفيروس.

وبحسب المعطيات المعلنة، يتركز التفشي الأساسي في مقاطعة إيتوري شمال شرقي الكونغو الديمقراطية، قرب الحدود مع أوغندا وجنوب السودان، وهي منطقة تشهد حركة تنقل كثيفة مرتبطة بأنشطة التعدين والتجارة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل 30 إصابة مؤكدة في الكونغو الديمقراطية، فيما أبلغت أوغندا عن حالتين مؤكدتين في العاصمة كمبالا، بينهما حالة وفاة لشخص قدم من الكونغو الديمقراطية.

كما أعلنت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الأفريقي "أفريكا سي دي سي" حالة طوارئ صحية عامة على مستوى القارة، لمواجهة تفشي سلالة "بونديبوغيو" من فيروس إيبولا، وهي سلالة لا يتوفر لها لقاح فعّال حتى الآن.

وفي السياق ذاته، أعلنت الولايات المتحدة فرض فحوص صحية على المسافرين القادمين جوًا من الدول المتضررة، إلى جانب قيود مؤقتة على منح التأشيرات للأشخاص الذين زاروا مناطق التفشي في أفريقيا.

ويُعد إيبولا من أخطر الأمراض الفيروسية المعدية، إذ يسبب حمى نزفية شديدة وقد أدى خلال العقود الماضية إلى وفاة أكثر من 15 ألف شخص في أفريقيا، رغم تطوير لقاحات وعلاجات لبعض سلالاته.