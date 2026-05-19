رئيس لجنة الخارجية والأمن بالكنيست: إيران لا تزال مثلما كانت قبل الحرب

قال رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، بوعاز بيسموت، اليوم الثلاثاء، إن إيران لا تزال مثلما كانت قبل الحرب الأخيرة ضدها، التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة في 28 شباط/فبراير الماضي، واعتبر أن الانتصار على إيران سيتحقق في حال إخراج اليورانيوم المخصب منها.

وأضاف بيسموت خلال مقابلة لإذاعة 103FM "أنني أنظر إلى الأهداف. هل ستتحقق الأهداف أم لن تتحقق"، واعتبر أنه "لن يكون هناك وضعا يبقى فيه اليورانيوم المخصب هناك".

وتابع بيسموت أن "عهد الجولات القتالية بات من ورائنا"، معتبرا أن "إسقاط النظام في إيران سيحل مشاكل جميع الجبهات".

وشدد على أنه لا يزال يصر على تغريدته التي دعا فيها الجمهور الإسرائيلي أن يبقى في حالة تأهب، "فالجمهور يقيّم نتائج الحرب وليس التغريدات"، وأضاف أن "الانتصار المطلق سيكون عندما يخرج اليورانيوم من الأراضي الإيرانية".

وتابع بيسموت أن إسرائيل تهاجم "في عمق سورية ولبنان وغزة. وصفينا نصر الله وخامنئي وقادة حماس. ولا نتوقف. وتوجد إنجازات هائلة. وبالنسبة لي، فإنه عندما يتم إخراج اليورانيوم من إيران، فإن هذا سيكون الانتصار المطلق ونحن نتجه إلى هناك".