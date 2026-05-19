غارات إسرائيلية وعمليات لحزب الله جنوبي لبنان

تواصلت الغارات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وتفاقم الأوضاع الإنسانية وأزمة النزوح.

تتواصل العمليات العسكرية في جنوب لبنان، حيث صعد الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية على عدد من البلدات والمواقع، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، في وقت تتدهور فيه الأوضاع الإنسانية وتزداد أزمة النازحين.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وشنت القوات الإسرائيلية سلسلة غارات استهدفت بلدات في الجنوب ومواقع تابعة لـحزب الله، من بينها مبنى في منطقة المعشوق بقضاء صور، بعد إنذار مسبق للسكان بالإخلاء، إضافة إلى غارة أخرى على بلدة حاروف، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

في المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ 14 هجوما على قوات وآليات إسرائيلية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل، مؤكدا أن عملياته تأتي ردا على خروقات وقف إطلاق النار وما وصفه بالاعتداءات الإسرائيلية التي طالت القرى الجنوبية وأوقعت ضحايا من المدنيين.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع الحصيلة الإجمالية لضحايا الحرب إلى 3020 شهيدا و9273 جريحا منذ 2 آذار/مارس الماضي، في ظل استمرار العمليات العسكرية.

وفي السياق السياسي، أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أنه سيبذل “المستحيل” لوقف الحرب، مشيرًا إلى أن الإطار التفاوضي اللبناني يقوم على انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة، ووقف إطلاق النار، وانتشار الجيش اللبناني على الحدود، إلى جانب عودة النازحين وتقديم دعم اقتصادي ومالي للبنان.

تغطية خاصة ومتواصلة: