إسرائيل تدرس إغلاق قنصليتها في إسطنبول وسط توتر متصاعد مع تركيا

تدرس إسرائيل إغلاق قنصليتها في مدينة إسطنبول التركية، التي تعد من أقدم بعثاتها الدبلوماسية، في ظل التوتر المتصاعد مع تركيا منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، وبعد حادثة إطلاق نار وقعت قرب المبنى في نيسان/ أبريل الماضي.

ولم تتخذ السلطات الإسرائيلية قرارًا نهائيًا بعد بشأن إغلاق القنصلية، فيما تستمر السفارة الإسرائيلية في أنقرة بالعمل من دون طاقم دبلوماسي إسرائيلي، بحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس"، الأربعاء.

وقال مصدر إسرائيلي إن "المسألة قيد البحث ولم يُتخذ أي قرار بعد"، مشيرًا إلى وجود مشروع لهدم المبنى الذي تقع فيه القنصلية في إطار إجراءات متعلقة بالوقاية من الزلازل، وأضاف: "يشكو البعض من أن هذه المقرات الخالية تكلّفنا أموالًا كثيرة".

وكان إطلاق نار قد وقع في السابع من نيسان/ أبريل قرب مبنى القنصلية في إسطنبول، ما أدى إلى مقتل أحد المهاجمين وإصابة شرطيين تركيين بجروح طفيفة، فيما اتهمت السلطات التركية جهة وصفتها بأنها "منظمة إرهابية تستغل الدين"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

متظاهرون أمام القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول احتجاجًا على الحرب على غزة، تموز 2014 (Getty Images)

وكانت إسرائيل قد أخلت بعثاتها الدبلوماسية في تركيا، كما في دول أخرى بالمنطقة، عقب هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما بقي الموظفون الأتراك فقط في كل من السفارة والقنصلية.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر السياسي بين أنقرة وتل أبيب منذ بدء الحرب على غزة، إذ كثّف الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، انتقاداته لإسرائيل ورئيس حكومتها، بنيامين نتنياهو، على خلفية الإبادة في القطاع.

وفي السياق، أدانت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، "العنف الهمجي اللفظي والجسدي" الذي مارسه وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بحق ناشطي "أسطول الصمود العالمي" الذين اعترضتهم البحرية الإسرائيلية في المياه الدولية أثناء توجههم إلى قطاع غزة.

وقالت الخارجية التركية إن أنقرة تعمل بالتنسيق مع دول أخرى من أجل الإفراج "الفوري والآمن" عن المواطنين الأتراك وبقية الناشطين المحتجزين، معتبرة أن بن غفير "أظهر مجددًا عقلية حكومة نتنياهو القائمة على العنف والهمجية"، بحسب تعبيرها.

وكانت الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت، مساء الثلاثاء، استكمال توقيف جميع ناشطي "أسطول الصمود" ونقلهم إلى سفن تابعة للبحرية الإسرائيلية، فيما قال منظمو الأسطول إن القوات الإسرائيلية اعترضت نحو 50 قاربًا كان على متنها 428 ناشطًا من 44 دولة، بينهم 78 مواطنًا تركيًا.

وأثارت العملية إدانات دولية واسعة، فيما استدعت ألمانيا وإسبانيا وكندا وهولندا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا ممثلين وسفراء إسرائيليين لديها احتجاجًا على معاملة المعتقلين من ناشطي الأسطول، وسط اتهامات لإسرائيل بالتنكيل بالمشاركين واحتجازهم بصورة غير قانونية.

وكانت العلاقات بين تركيا وإسرائيل قد شهدت توترًا حادًا عام 2010 بعد مهاجمة البحرية الإسرائيلية سفينة "مافي مرمرة" التركية، ضمن "أسطول الحرية" الذي كان في مهمة لكسر الحصار المفروض على غزة، ما أسفر حينها عن مقتل عدد من النشطاء، قبل أن يستأنف الطرفان العلاقات الدبلوماسية عام 2016 بعد قطيعة استمرت ست سنوات.