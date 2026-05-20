استطلاعان: الليكود يتقدم ومعسكر نتنياهو يبقى بعيدًا عن الحسم

استطلاعان إسرائيليان يظهران تقدم الليكود بقيادة نتنياهو على قائمة بينيت–لبيد، مع استمرار عجز معسكر نتنياهو عن بلوغ الأغلبية واقتراب حزب سموتريتش من نسبة الحسم؛ إذ يتجاوزها بحسب القناة 12، في حين يفشل بذلك وفقا لـ"كان 11".

أظهر استطلاعان للرأي العام الإسرائيلي، نُشرت نتائجهما مساء الأربعاء، تفوق حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو على قائمة "بياحَد" بقيادة نفتالي بينيت ويائير لبيد، فيما بقيت خريطة المعسكرات السياسية دون تغيير جوهري.

وبحسب استطلاع هيئة البث العام الإسرائيلية (كان 11)، فإن الليكود يحصل، في انتخابات تنظم اليوم، على 27 مقعدًا مقارنة بـ26 في الاستطلاع السابق، بينما تتراجع قائمة "بياحَد" من 25 إلى 23 مقعدًا.

وأظهر الاستطلاع أيضًا ارتفاع حزب "يشار" بقيادة غادي آيزنكوت بمقعد إضافي ليصل إلى 16 مقعدًا، فيما حافظ حزب "الديمقراطيون" بقيادة يائير غولان على قوته مع 10 مقاعد.

وحصل حزب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، "عوتسما يهوديت"، على 9 مقاعد، وهو العدد ذاته الذي حصل عليه حزب "شاس" الحريدي.

كما أظهر الاستطلاع حصول حزبي "يسرائيل بيتينو" و"يهدوت هتوراه" على 8 مقاعد لكل منهما، بينما نالت كل من قائمة الجبهة والعربية للتغيير والقائمة الموحدة 5 مقاعد لكل واحدة منهما.

وفي المقابل، بقيت عدة أحزاب تحت نسبة الحسم، بينها حزب "الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريتش، وحزب "كاحول لافان" بقيادة بيني غانتس، فيما اقترب حزب التجمع الوطني الديمقراطي من نسبة الحسم.

ووفق نتائج الاستطلاع، ترتفع قوة معسكر نتنياهو إلى 53 مقعدًا، مقارنة بالاستطلاع السابق للقناة، فيما يحصل معسكر المعارضة الصهيونية على أغلبية من 57 مقعدًا، بالإضافة إلى 10 مقاعد للأحزاب العربية.

كما فحص الاستطلاع سيناريو خوض بينيت وآيزنكوت الانتخابات ضمن قائمة مشتركة، وأظهر أن هذا التحالف سيحصل على 38 مقعدًا، أي أقل بمقعد واحد مقارنة بخوضهما الانتخابات بشكل منفصل، من دون تغيير في توازن المعسكرات.

وفي سيناريو آخر، أظهر الاستطلاع أن خوض الأحزاب العربية الانتخابات ضمن قائمة مشتركة سيمنحها 13 مقعدًا، مقابل تراجع كل من بينيت وآيزنكوت ويائير غولان بمقعد واحد لكل منهم، فيما تبقى خريطة المعسكرات السياسية دون تغيير.

كما تناول الاستطلاع مدى ملاءمة الشخصيات السياسية لرئاسة الحكومة، إذ حصل نتنياهو على 42% في مواجهة بينيت الذي نال 32%، بينما قال أكثر من ربع المستطلعة آراؤهم إن أيا منهما لا يناسب المنصب.

وفي مقارنة بين نتنياهو وآيزنكوت، حصل الأخير على 35% مقابل 42% لنتنياهو، فيما حصل أفيغدور ليبرمان على 23% مقابل 41% لنتنياهو، بينما نال يائير غولان 20% مقابل 46% لرئيس الحكومة الإسرائيلي.

وأشارت القناة إلى أن النتائج أظهرت انقسامًا واضحًا بين ناخبي الائتلاف الحاكم وناخبي المعارضة في جميع السيناريوهات التي جرى فحصها؛ علما بأن الاستطلاع شمل عينة من 551 شخصًا بهامش خطأ بلغ 4.2%.

استطلاع القناة 12: سموتريتش على حافة الحسم... لا تغيير في المعسكرات

وأظهر استطلاع القناة 12 حصول الليكود على 25 مقعدًا، مقابل 23 مقعدًا لقائمة "بياحَد" بقيادة بينيت ولبيد، فيما يحصل حزب "يشار" بقيادة آيزنكوت على 16 مقعدًا، وحزب "الديمقراطيون" بقيادة يائير غولان على 10 مقاعد.

وحصل حزب "شاس" على 9 مقاعد، فيما نال كل من "يهدوت هتوراه" و"يسرائيل بيتينو" 8 مقاعد، مقابل 7 مقاعد لحزب "عوتسما يهوديت" بقيادة بن غفير.

كما أظهر الاستطلاع حصول قائمة الجبهة والعربية للتغيير على 5 مقاعد، والقائمة الموحدة على 5 مقاعد، فيما يتجاوز حزب "الصهيونية الدينية" بقيادة سموتريتش بالكاد نسبة الحسم، ويتذيل القائمة بـ4 مقاعد.

ووفق نتائج الاستطلاع، يحصل معسكر المعارضة الصهيونية على 57 مقعدًا، تضاف إليها 10 مقاعد للأحزاب العربية، مقابل 53 مقعدًا لمعسكر نتنياهو، من دون تغيير فعلي في توازن المعسكرات السياسية.