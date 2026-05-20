تقرير: اختلاف آراء في إسرائيل حيال الإنجازات التي يمكن تحقيقها باستئناف الحرب على إيران

يسود في الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن اختلاف آراء مهني حيال الإنجازات التي بالإمكان تحقيقها من استئناف الحرب بشكل واسع ضد إيران. ويأتي ذلك في الوقت الذي ترددت فيه تقارير في وسائل إعلام إسرائيلية تفيد بأن الجيش فوجئ بتصريح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأنه كان على وشك شن هجوم في إيران.

وأفادت صحيفة "هآرتس" اليوم، الأربعاء، بأن قسما من المصادر الأمنية الإسرائيلية "يشكك في فرضية أن استمرار الهجمات سيؤدي إلى انهيار النظام الإيراني، أو سيسمح بإخراج مخزون اليورانيوم المخصب كلّه من إيران".

وقالت مصادر في جهاز الأمن إنه من الجائز أن المستوى السياسي في إسرائيل تبلغ مسبقا بعزم الولايات المتحدة على الهجوم أمس، لكن هذه المعلومات لم تُنقل إلى الجيش بشكل دقيق. وأضافت المصادر أنه "لم يُنقل إنذارا حول هجوم كان سيخرج إلى حيز التنفيذ أول من أمس".

وحسب الصحيفة، فإنه في جهاز الأمن يحاولون تقدير التبعات المحتملة لاستئناف الحرب على إيران وعلى لبنان، وأنه في الجيش الإسرائيلي يقولون إن المستوى السياسي لم يوضح حتى الآن ما هي الدلالات العسكرية في حال تصعيد إقليمي، وما إذا ستبقى إسرائيل ملتزمة بالتفاهمات والخطوط التي تقررت مقابل لبنان، أم أن الجيش سيُكلف بتوسيع العمليات، وخاصة ضد المناطق التي تتركز فيها قوة حزب الله في شمال نهر الليطاني.

وهناك من يعتقد في الجيش الإسرائيلي، حسب الصحيفة، أن تصعيدا آخر من شأنه أن يشكل "فرصة لتعميق استهداف بنية حزب الله التحتية، الذي تم تقييده حتى الآن لاعتبارات سياسية".

وفي ما يتعلق بتصريحات ترامب حول هجوم وشيك في إيران، نقلت الصحيفة عن مصادر في الجيش الإسرائيلي قولها إن التقديرات كانت أنه سيتم تنسيق موعد هجوم كهذا مع إسرائيل بشكل وثيق، بلا علاقة مع الجهوزية العليا الموجودة لاستئناف الحرب.

وأضافت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يستعد لإمكانية أن تستأنف الولايات المتحدة الحرب وتقرر شن هجمات في المدى الزمني القريب وربما قبل نهاية فترة الإنذار الذي وضعه ترامب أمام إيران، لعدة أيام.

وتقول مصادر في جهاز الأمن أن استئناف الهجمات الأميركية على إيران من شأنه أن تؤدي "بشكل فوري" إلى ضلوع إسرائيلي مباشر في الحرب، وأن هذا يعني عودة سريعة لتعرض الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلى صواريخ إيرانية، إلى جانب رفع حالة الاستنفار في جميع الأذرع الأمنية.