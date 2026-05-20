زامير: الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى ومستعد لأي تطور

التقى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، الأربعاء، قادة الفرق العسكرية، وفي الأثناء أجرى تقييما للوضع العملياتي، وتطرق إلى التحديات العملياتية في مختلف الجبهات وجهوزية القوات، واستمرار القتال في مختلف الجبهات.

وقال زامير "نحن مستعدون ونرسخ تموضعنا في مناطق دفاعية متقدمة في جميع جبهات القتال وعلى الحدود، ونحبط التهديدات ونصوغ الواقع من خلال المبادرة والمثابرة والحزم".

وأشار إلى أن "الجيش في حالة تأهب قصوى في هذه اللحظات ومستعد لأي تطور. إلى جانب القتال المكثف والمتواصل، علينا الحفاظ على مستوى عال من القيم المهنية والانضباط العملياتي، فهذه هي شروط الجهوزية القتالية وتماسك الجيش".

وأضاف زامير "في كل جبهة نقوم بإزالة التهديدات ونعمل أولا وقبل كل شيء على تعميق الضربات الموجهة للعدو، والحفاظ على أمن مواطنينا وجنودنا".

واعتبر "لقد ضربنا وأضعفنا بصورة منهجية وقوية ووفق خطة منظمة، إيران والمحور بأكمله. سنواصل القتال بقدر ما يتطلب الأمر في الساحات القريبة والبعيدة، ومن أجل الوقوف بجميع المهام وتقليص العبء غير المعقول الواقع على عاتق جنود الاحتياط".

وختم زامير حديثه بالقول "نحن بحاجة إلى توسيع دائرة الخدمة العسكرية، هذه مسألة جوهرية وحرجة لكفاءة الأداء العملياتي للجيش".