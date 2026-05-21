استطلاع: 59 مقعدا للأحزاب الصهيونية بالمعارضة وسموتريتش يتجاوز نسبة الحسم

أحزاب الائتلاف تحصل على 51 مقعدا والأحزاب العربية 10 مقاعد* تحالف بين أحزاب بينيت وآيزنكوت وليبرمان سيحصل على أعلى عدد مقاعد إذا ترأسه آيزنكوت وعلى أقل عدد مقاعد إذا ترأسه ليبرمان، وحزب "الديمقراطيين" يعزز قوته

أظهر استطلاع نُشر اليوم، الخميس، أن حزب الصهيونية الدينية، برئاسة بتسلئيل سموتريتش، سيتجاوز نسبة الحسم ويحصل على أربعة مقاعد في الكنيست، وذلك لأول مرة منذ أشهر، وسيعزز قوة أحزاب الائتلاف التي ستحصل مجتمعة على 51 مقعدا في الكنيست مقابل 59 مقعدا للأحزاب الصهيونية في المعارضة وعشرة مقاعد للأحزاب العربية.

وحسب الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "معاريف"، فإنه لو جرت انتخابات الكنيست الآن، ستحصل قائمة "بِياحد" المؤلفة من حزب برئاسة نفتالي بينيت وحزب "ييش عتيد" على 25 مقعدا، وحزب الليكود على 24 مقعدا، بينما يحصل حزب "يَشار" برئاسة غادي آيزنكوت على 15 مقعدا.

ويحصل حزب "الديمقراطيين" على 10 مقاعد، حزب "يسرائيل بيتينو" 9 مقاعد، حزب "عوتسما يهوديت" 8 مقاعد، حزب شاس 8 مقاعد، كتلة "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد، القائمة الموحدة 5 مقاعد، الجبهة – العربية للتغيير 5 مقاعد، والصهيونية الدينية 4 مقاعد.

وفحص الاستطلاع نتائج ثلاثة سيناريوهات تحالف بين قائمة "بِياحد" برئاسة بينيت وحزبي "يشار" و"يسرائيل بيتينو".

وأكثر عدد مقاعد سيحصل عليه هذا التحالف سيكون في حال ترأسه آيزنكوت وهو 49 مقعدا، بينما لا تتغير نتائج باقي الأحزاب.

وفي حال ترأس بينيت هذا التحالف فإنه سيتراجع إلى 46 مقعدا، وترتفع قوة حزب "الديمقراطيين" إلى 12 مقعدا، ويتراجع أكثر هذا التحالف في حال ترأسه أفيغدور ليبرمان ويحصل على 44 مقعدا، وتوتفع قوة حزب "الديمقراطيين" إلى 13 مقعدا، وتتراجع الأحزاب الصهيونية في المعارضة إلى 57 مقعدا مقابل 53 مقعدا لأحزاب الائتلاف، و10 مقاعد للأحزاب العربية.

وأظهر الاستطلاع ارتفاع نسبة المترديين حيال ما إذا سيصوتون، وكانت نسبتهم 10.6% بدون التحالف بين الأحزاب الثلاثة، بينم سترتفع هذه النسبة في حال ترأس آيزنكوت هذا التحالف إلى 12.2%، وإلى 13.4% إذا ترأسه بينيت، وإلى 14.4% إذا ترأسه ليبرمان.

وعارض 49% من الإسرائيليين قانون تجنيد الحريديين الذي تحاول الحكومة سنّه، وأيده 30%، وقال 21% إن لا موقف لديهم حياله.