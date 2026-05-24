قلق في إسرائيل من اتفاق وشيك بين واشنطن وطهران

تخشى هذه التقديرات من أن يتضمن الاتفاق ترتيبات جزئية بشأن الملف النووي الإيراني دون معالجة شاملة لبرنامجه الصاروخي ونفوذه الإقليمي، في وقت تتصاعد فيه الدعوات داخل إسرائيل لإعادة تقييم الموقف الإقليمي والتحرك دبلوماسيا لمواكبة التطورات.

أبدت وسائل إعلام إسرائيلية قلقا متزايدا من التفاهمات المتبلورة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تقديرات بأن الساعات المقبلة ستكون حاسمة في مسار الاتفاق المحتمل، والذي لا يبدو في مصلحة إسرائيل وفق هذه التقديرات.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن ملامح التسوية الجارية لا تصب في صالح تل أبيب، فيما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن هناك مخاوف من اتفاق لا يتضمن تفكيكا كاملا للبرنامج النووي الإيراني، ولا يحد من قدرات طهران الصاروخية أو نفوذها عبر حلفائها في المنطقة.

من جهتها، اعتبرت صحيفة “معاريف” أن إيران قد تكون في طريقها إلى مكاسب مهمة، داعية إسرائيل إلى إعادة تقييم موقعها الإقليمي وبناء تحالفات جديدة لمواجهة المتغيرات.

نقلت هيئة البث العامة الإسرائيلية “كان 11” عن مصادر مطلعة على تفاصيل الاتفاق المتبلور بين واشنطن وطهران أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أبدى قلقه للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن تأجيل بحث الملف النووي وربط التفاهمات الخاصة بإيران بتطورات وقف إطلاق النار في لبنان.

وبحسب المصادر، يرى نتنياهو، إلى جانب المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أن طهران قد تستخدم فترة التهدئة لكسب الوقت، على أن تعود الخلافات إلى الواجهة خلال مدة الـ60 يوما المحددة للاتفاق المؤقت، ما يحد من خيارات التحرك العسكري الإسرائيلي في المرحلة الحالية.

وأشارت التقارير إلى أن من أبرز نقاط القلق الإسرائيلية هو ترحيل القضايا الجوهرية في الملف النووي إلى مرحلة لاحقة، رغم موافقة إيران على إخراج مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب من أراضيها، وهو ما تعتبره إسرائيل تطورا مهما لكنه غير كافٍ لمعالجة الملف بشكل شامل.

كما أعربت إسرائيل عن تحفظها إزاء ربط مسار التهدئة في إيران بالتطورات في لبنان، في ظل ما تصفه تل أبيب بأنه فصل ضروري بين الملفين، بينما تشير التسريبات إلى أن الاتفاق المطروح يتضمن معالجة متزامنة للملفين ضمن إطار تفاهم إقليمي أوسع.

وفي السياق نفسه، انتقدت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى ما وصفته بـ”الصمت” الذي يلتزم به رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وديوانه حيال التطورات المتسارعة المتعلقة بالاتفاق بين واشنطن وطهران.

وقال المحلل العسكري في صحيفة “هآرتس”، إن العلاقات بين رئيس الحكومة نتنياهو والرئيس الأميركي ترامب، لم تعد على ما كانت عليه سابقا، مشيرا إلى تراجع ملحوظ في مستوى التأثير الإسرائيلي على قرارات البيت الأبيض.

وأضاف أن هذا التراجع انعكس في الملفات الإقليمية الحساسة، خصوصا ما يتعلق بالمفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، حيث يرى أن المؤشرات المتداولة بشأن تسوية محتملة لا تصب في مصلحة إسرائيل، وفق تعبيره.