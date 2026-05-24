نتنياهو أبلغ ترامب مخاوفه من تأجيل حسم الملف النووي الإيراني وربط وقف إطلاق النار في لبنان بالتفاهمات مع طهران، وسط تقديرات إسرائيلية بأن الاتفاق الجاري بلورته قد يبعد خيار مهاجمة إيران، الأمر الذي يدفع به نتنياهو.

يسود قلق في إسرائيل في ظل التقارير المتزايدة عن اقتراب التوصل إلى تفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران، تشمل تمديد وقف إطلاق النار والانتقال إلى مفاوضات تفصيلية، وسط تخوفات إسرائيلية من أن يؤدي ذلك إلى إرجاء أي تحرك عسكري ضد طهران، وربط التهدئة في لبنان بمسار التفاهمات مع إيران.

وفي ظل التوصل المرتقب إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، يعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، الأحد، جلسة للمجلس الوزاري المصغر (الكابينيت)، بمشاركة قادة الأجهزة الأمنية وعدد من الوزراء.

وبحسب ما أفادت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، صباح اليوم، فإن نتنياهو عبّر خلال محادثات مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن مخاوفه من "تأجيل معالجة الملف النووي الإيراني"، ومن "الربط بين اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان والتفاهمات مع إيران".

ونقلت القناة عن "مصدر مطلع على التفاصيل" قوله إن نتنياهو، وكذلك المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، يقدّران أن إيران "تكسب الوقت"، وأنه "بعد 60 يوما ستعود المشكلة ذاتها بسبب غياب المرونة الإيرانية"، على حد تعبيره.

وبحسب التقرير، فإن إحدى النقاط التي تثير قلق إسرائيل تتعلق بكون "القضايا الجوهرية" المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني لن تُحسم في المرحلة الحالية، وإنما ستُرحّل إلى مرحلة ثانية من المفاوضات، بعد نحو 60 يوما.

وتشير التقديرات الإسرائيلية، بحسب "كان 11"، إلى أن هذا المسار من شأنه أن يبعد في الوقت الحالي خيار توجيه ضربة عسكرية لإيران، وهو الخيار الذي "دفع نتنياهو باتجاهه" خلال الفترة الأخيرة.

وفي المقابل، أشارت القناة إلى أن إسرائيل تنظر بإيجابية إلى التقارير التي تحدثت عن موافقة إيران على إخراج مخزون اليورانيوم المخصب من أراضيها، ووصفت ذلك بأنه "نقطة مهمة جدا من وجهة النظر الإسرائيلية"، مع التأكيد في الوقت ذاته على أن "قضايا مركزية أخرى" تتعلق بالملف النووي، ستبقى موضع تفاوض لاحقا.

وأضاف التقرير أن بندا إضافيا يثير قلق إسرائيل يتعلق بضم لبنان إلى التفاهمات التي يجري بلورتها بين واشنطن وطهران، رغم تأكيدات إسرائيلية متكررة خلال الفترة الماضية بأنه "لا يوجد رابط بين الساحات".

وبحسب التسريبات المتعلقة بمسودة مذكرة التفاهم، فإن لبنان مشمول بالتفاهمات المرتقبة، بما في ذلك ما يتعلق باستمرار وقف إطلاق النار، الأمر الذي تعتبره إسرائيل تطورا مقلقا في ظل المساعي االإيرانية لدفع مسار التهدئة بالتوازي على أكثر من جبهة ليشمل المواجهة بين إسرائيل وحزب الله.