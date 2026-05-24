هرتسوغ يجمّد النظر بطلب العفو عن نتنياهو

جمّد الرئيس الإسرائيلي النظر بطلب عفوٍ متعلق بمحاكمة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إثر تجاهل الأخير دعوته للحوار المدعوم من المستشارة القضائية غالي بهاراف-ميارا، في وقتٍ تقترب شهادة نتنياهو من الانتهاء، ليصبح الطلب لاغيا.

جمّد الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، النظر في ما يتعلق بطلب العفو المرتبط بمحاكمة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

جاء ذلك بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11")، مساء الأحد.

وذكرت هيئة البث في تقرير أن هذا القرار يأتي "بعد أن تجاهل نتنياهو تمامًا دعوة هرتسوغ للحوار في محاولةٍ للتوصل إلى اتفاقاتٍ بشأن هذه القضية".

وكان هرتسوغ قد دعا نتنياهو إلى الحوار قبل نحو شهر، فيما أبدت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف - ميارا، تأييدها لهذه الخطوة؛ إلا أن رئيس الحكومة، لم يستجب للدعوة؛ لا بالإيجاب ولا بالسلب.

وبحسب التقرير، من المقرر أن تنتهي شهادة نتنياهو في محاكمته قريبًا، وبمجرد انتهائها، سيصبح طلب العفو لاغيا.

وفي شباط/ فبراير الماضي، هاجم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، هرتسوغ، قائلا إنه "يجب أن يخجل من عدم منح نتنياهو عفوا".

ورد هرتسوغ حينها في بيان، قال فيه: "حرصا على النظام، وكما تم توضيحه مرارا، فإن طلب رئيس الحكومة، يتماشى مع قواعد وزارة القضاء، وهو طلب إبداء رأي قانوني، وبعد استكمال الإجراءات، سيقوم رئيس الدولة بدراسة الطلب وفقا للقانون، ومصلحة البلاد، وضميره، ومن دون أي تأثير من ضغوط خارجية أو داخلية من أي نوع".

وسبق أن هاجم ترامب هرتسوغ بشأن القضية ذاتها، مرارا.