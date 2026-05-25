سموتريتش وزامير يدعوان لإسقاط مبان في بيروت ردا على مسيرات حزب الله

نتنياهو لسموتريتش: هل تقترح أنه في كل مرة تكون طائرة مسيرة نسقط عشرة مبان... وعندما تطلق منظمة إجرامية مسيرة نسقط عشرة مبان في الرملة؟"* بن غفير: يجب قطع الكهرباء في لبنان واحتلال الزهراني والعودة إلى الحرب بقوة شديدة"

دعا وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، خلال اجتماع الكابينيت السياسي – الأمني أمس، الأحد، إلى قصف وتدمير مبان في بيروت ردا على المسيرات المتفجرة التي يطلقها حزب الله ضد القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان وعلى بلدات حدودية في شمال إسرائيل.

وقال سموتريتش لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إنه "يجب إسقاط عشرة مبان في الضاحية (الجنوبية في بيروت) ردا على أي مسيرة"، وقال زامير إنه "ينبغي وضع معادلة أخرى تشمل أيضا استهداف مبان في بيروت وصور من أجل أن نردع"، حسبما نقل عنهما موقع "واينت" الإلكتروني اليوم، الإثنين.

وأجاب نتنياهو مخاطبا سموتريتش "ماذا تقترح؟ أنه في كل مرة تكون طائرة مسيرة نسقط عشرة مبان؟ وعندما تكون مسيرة في غزة نسقط عشرة مبان في غزة؟ وعندما تكون مسيرة في يهودا والسامرة نسقط عشرة مبان في يهودا والسامرة؟ وعندما تطلق منظمة إجرامية مسيرة نسقط عشرة مبان في الرملة؟".

وقال سموتريتش "نعم، بشكل قاطع. في الحرب ينتصرون بالردع وجباية ثمن. وعدم الرد هو (عقلية) 6 أكتوبر (أي قبل هجوم 7 أكتوبر 2023). وأرسم لي أين تريد نصب شبكات دفاعية في سماء البلاد. فوق كفار سابا ورعنانا أم فوق الرملة واللد فقط؟".

وكرر سموتريتش أقواله خلال زيارة لوحدة "الإدارة المدنية" للاحتلال في الضفة الغربية، وقال إنه "مقابل أي مسيرة متفجرة يجب أن تسقط عشرة مبان في بيروت. ولا يتم الرد على تهديد إستراتيجي بدفاعات فقط، وإنما بتغيير المعادلة. ولن نتمكن من مدّ شباك فوق دولة إسرائيل كلها وليس بآلات إطلاق نار أوتوماتيكية أيضا. وجباية ثمن رادع وغير تناسبي من العدو يجب أن يكون جزءا من المجهود الدفاعي عن جنودنا".

وقال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إنه "يحظر تطبيع واقع المسيرات المتفجرة، وحان الوقت أن يضرب رئيس الحكومة على طاولة ترامب ويبلغه أننا سنعود إلى الحرب في لبنان. يجب قطع الكهرباء في لبنان واحتلال الزهراني والعودة إلى الحرب بقوة شديدة".

واعتبر رئيس حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس، خلال اجتماع كتلة حزبه في الكنيست، أنه "إذا استمرت المسيرات المتفجرة بالتحطم في إسرائيل، فإنه يحظر أن تحلق أي طائرة في بيروت".

بدوره، اعتبر رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، أن "هذه مسألة وقت حتى نرى مسيرات متفجرة في تل أبيب والقدس".