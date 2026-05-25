مقتل جندي إسرائيلي وتصعيد متبادل جنوب لبنان

كثفت إسرائيل غاراتها على بلدات جنوبية، ما أسفر عن سقوط ضحايا وإصابات، بالتزامن مع توجيه أوامر إخلاء لسكان عدة قرى وسط مخاوف من اتساع المواجهات.

أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة إثر هجوم نفذه حزب الله بمسيرة انقضاضية استهدفت قوة إسرائيلية في بلدة دبل جنوبي لبنان، في ظل تصعيد متواصل على الحدود بين الجانبين.

وفي المقابل، واصل حزب الله تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد مواقع وتجمعات للقوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، بينما كثف الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية على بلدات جنوبية، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، إضافة إلى أضرار واسعة في المناطق المستهدفة.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن الطيران الإسرائيلي استهدف مبنى قرب مركز إسعاف تابع لكشافة الرسالة الإسلامية في بلدة الدوير، قبل أن يشن غارة ثانية على الموقع نفسه، ما أدى إلى إصابات بين المدنيين وقطع الطريق الرئيسية في البلدة. كما دعت بلدية الصرفند الأهالي إلى تجنب التجمعات في الأماكن العامة والمقاهي حفاظا على سلامتهم.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 18 شخصا وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية استهدفت عدة بلدات جنوبية، من بينها عربصاليم، حيث سقط مسعفون بين الضحايا. ونددت الوزارة باستهداف الطواقم الطبية، معتبرة ذلك انتهاكا للقوانين الدولية.

وفي سياق التصعيد، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لسكان 6 قرى في محافظتي النبطية والجنوب، مهددا بقصف ما وصفه ببنى تحتية تابعة لحزب الله، في وقت تتواصل فيه المواجهات رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن سابقا.